Lazio. Migliorano gestione rifiuti e differenziata, ma resta distante l’obiettivo del 65%: il Rapporto ARPA 2024

Il rapporto è stato elaborato su un set completo di dati, raccolti per la prima volta su tutti i 378 Comuni della regione. L'obiettivo è mettere a disposizione di istituzioni, tecnici e cittadini informazioni chiare sull'andamento del sistema di gestione dei rifiuti urbani, elemento decisivo per la transizione verso un'economia più sostenibile.

Lazio: differenziata in aumento e rifiuti in calo, Roma in ritardo

Il quadro generale appare incoraggiante: la produzione totale dei rifiuti urbani passa da circa 2,97 milioni di tonnellate del 2019 a poco più di 2,91 milioni del 2024. Si registra quindi una diminuzione stabile accompagnata da un leggero calo della produzione pro-capite, che scende da 515,5 kg a 510,2 kg per abitante l’anno.

Parallelamente cresce la quota di raccolta differenziata, che sale dal 51% del 2019 al 56,2% del 2024. Un aumento costante che mostra un miglioramento diffuso, pur non raggiungendo ancora il traguardo del 65% previsto dalla normativa nazionale.

Lazio, migliorano gestione dei rifiuti e raccolta differenziata: il peso di Roma Capitale

Il dato di Roma Capitale resta un punto sensibile. La città registra un valore del 48%, leggermente superiore al 46,6% dell’anno precedente, ma ancora distante dagli obiettivi fissati. La sua incidenza sul totale regionale è evidente: senza Roma la raccolta differenziata sfiorerebbe il 66,7%, mentre includendo la Capitale si attesta al 56,2%.

Tommaso Aureli, direttore generale di ARPA Lazio, sottolinea come la grandezza della città influenzi in modo rilevante la media regionale, pur riconoscendo un miglioramento lento ma costante. Si tratta di un aspetto noto da anni, che richiede interventi strutturali e continui per invertire la tendenza e permettere al Lazio di avvicinarsi con maggiore rapidità alla soglia prevista dalla legge.

Lazio, migliorano gestione dei rifiuti e raccolta differenziata: interventi e investimenti regionali

Sul fronte delle politiche di supporto, l'assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ricorda come negli ultimi anni siano stati investiti oltre 60 milioni di euro per migliorare il sistema regionale. Tra gli interventi più recenti rientra il bando di Lazio Innova che ha destinato oltre 18 milioni a 76 Comuni per progetti dedicati all'ampliamento e al potenziamento della raccolta differenziata.

L’assessore evidenzia la volontà della Regione di accelerare il passaggio verso un modello più efficiente, sostenuto da un’intera filiera capace di ridurre i conferimenti in discarica e aumentare il recupero di materia. L’attenzione è puntata su strumenti e infrastrutture, ma anche sulla capacità dei Comuni di adeguarsi, innovare e raggiungere livelli sempre più elevati di organizzazione.

Lazio, migliorano gestione dei rifiuti e raccolta differenziata: flussi, impianti e nuove sezioni del Rapporto

Una novità rilevante del Rapporto 2024 è l’introduzione di una sezione dedicata alla gestione dei rifiuti urbani, che offre una panoramica del sistema impiantistico regionale. Attraverso l’applicativo O.R.So., ARPA ha ricostruito i principali flussi informativi relativi alle modalità di trattamento orientate al recupero di materia o energia, oltre ai volumi destinati allo smaltimento.

Questi dati permettono di cogliere con maggiore precisione il comportamento della rete impiantistica, evidenziando dove si registra un miglioramento e dove invece permangono criticità. L’obiettivo è fornire una base solida per programmare interventi futuri e orientare in modo più consapevole gli investimenti pubblici.

Lazio, migliorano gestione dei rifiuti e raccolta differenziata: collaborazione istituzionale e trasparenza dei dati

Il lavoro svolto da ARPA Lazio è frutto di una collaborazione estesa che coinvolge Regione, Province e Comuni. Dal 2019 l’utilizzo sistemico di O.R.So. permette di uniformare la raccolta delle informazioni e garantire trasparenza, un aspetto essenziale per monitorare in tempo reale l’andamento del settore.

I dati contenuti nel Rapporto non rappresentano solo un bilancio annuale ma diventano uno strumento operativo utile anche per i territori più piccoli, spesso in difficoltà nel gestire la complessità normativa. Il direttore Aureli ribadisce come, pur con differenze locali, il Lazio stia vivendo un percorso costante di miglioramento che conferma l’importanza delle politiche di accompagnamento e della cooperazione istituzionale.

Lazio, migliorano gestione dei rifiuti e raccolta differenziata: una crescita che può accelerare

Il quadro delineato mostra un Lazio che si muove nella direzione giusta, con margini di crescita legati alla capacità di rendere più efficienti i sistemi locali e ridurre il divario esistente fra territori. Il miglioramento continuo della raccolta differenziata, unito alla riduzione della produzione complessiva di rifiuti, costituisce un segnale positivo per la sostenibilità ambientale regionale.

Rimane evidente, tuttavia, la necessità di interventi più incisivi in grandi realtà come Roma, dove la complessità urbana e la vastità del territorio rendono più difficile un incremento rapido dei livelli di raccolta.