Un’identità che affonda le radici nella storia

C’è qualcosa di profondamente evocativo nel titolo scelto dal Lazio per la sua presenza al Vinitaly 2025: Lazio Monumental Taste. Non è solo un reclamo promozionale. È una potente sintesi dell’identità di una terra che, pur avendo vissuto per anni all’ombra di regioni vitivinicole più blasonate, sta ora trovando la voce per raccontare — e far assaporare — un patrimonio che intreccia vitigni autoctoni, cultura millenaria e paesaggi che sembrano plasmati dal tempo.

Domani, con il consueto taglio del nastro previsto per le 12.30, sarà il Padiglione Lazio a dare il via alla 57ª edizione di Vinitaly. E non sarà una presenza di routine. A Verona, la Regione Lazio si presenta con un progetto articolato e ambizioso, frutto di una visione strategica che intreccia agricoltura, promozione territoriale, innovazione e cultura del vino.

Architettura e narrazione: il padiglione come manifesto identitario

Il padiglione, firmato dallo studio Westway Architects, non è semplicemente un contenitore espositivo. È un’opera architettonica pensata per evocare la monumentalità degli antichi acquedotti romani, riletti in chiave contemporanea e immersi idealmente nella campagna laziale. Ogni dettaglio è progettato per accogliere, valorizzare, raccontare. Con un ampliamento del 20% rispetto al 2024, la nuova configurazione su due livelli non risponde solo a esigenze logistiche: è una dichiarazione di intenti.

Il piano superiore — cuore pulsante degli approfondimenti, delle Masterclass e della ristorazione — comunica il desiderio del Lazio di porsi come interlocutore maturo e autorevole nel panorama vitivinicolo internazionale. Il ledwall all’ingresso, che trasmette in tempo reale gli eventi del piano superiore, è la punta di diamante di un sistema di comunicazione integrata che punta sull’interattività e sull’esperienza immersiva. Non più semplice esposizione, ma partecipazione attiva a un racconto collettivo.

Masterclass: la sfida del gusto tra autoctono e iconico

L’elemento che colpisce maggiormente del programma — e che fa capire la caratura di questa partecipazione — è la qualità e la struttura delle Masterclass, curate da nomi di assoluto rilievo come FIS-Bibenda, Gambero Rosso ei consorzi di tutela. Si va oltre la classica degustazione. Il format delle degustazioni alla cieca, dove i vini del Lazio si confrontano con grandi etichette italiane e internazionali, è un atto di coraggio ma anche di consapevolezza: il Cesanese può parlare alla pari con il Barbaresco di Gaja, ei Frascati con le celebri Terre Alte di Felluga.

Non si tratta di stabilire vincitori, ma di rivendicare una dignità espressiva e una capacità evolutiva che per troppo tempo non hanno avuto lo spazio che meritavano. Daniela Scrobogna, volto autorevole del panorama enologico italiano, guiderà queste sfide del gusto con la competenza e il rigore che le sono propri, rendendo le masterclass veri e propri laboratori sensoriali per operatori, esperti e appassionati. VinItaly 2025

Un ecosistema che lavora in sinergia

La forza del progetto sta anche nei partner coinvolti: Arsial, Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Fondazione Italiana Sommelier, Blu Banca, solo per citarne alcuni. Non si tratta di sponsor, ma di attori attivamente coinvolti nella costruzione di un modello territoriale che fa sistema, unendo pubblico e privato, istituzioni e imprese. Le aziende partecipanti — ben 59, insieme ai tre consorzi di tutela Roma DOC, Cesanese del Piglio DOCG e Frascati — rappresentano uno spaccato dell’eccellenza laziale che spazia dalle realtà storiche ai produttori emergenti. Una collettiva che cresce, anno dopo anno, non solo in numeri ma in consapevolezza e riconoscibilità.

Vino come chiave di lettura di un territorio

La scelta di coniugare il vino con lo show cooking degli chef Marco Bottega e Doriano Perciballi va nella direzione di un racconto multisensoriale. Ogni calice si fa ponte tra paesaggio e palato, ogni piatto racconta una stratificazione di cultura, contaminazioni, saperi antichi e tecniche moderne. Il vino, in questa narrazione, non è un prodotto da promuovere ma un linguaggio con cui il Lazio racconta sé stesso: le colline vulcaniche dei Castelli, le alture ciociare, il fascino rurale della Tuscia, il respiro marino dell’Agro Pontino.

Una vetrina, ma anche un orizzonte

Quello del Lazio a Vinitaly 2025 non è un semplice spazio espositivo. È un laboratorio strategico per il futuro dell’agroalimentare regionale. Lo dimostrano gli incontri dedicati ai bandi dello sviluppo rurale e al progetto AKIS per l’innovazione nella filiera vitivinicola. La Regione investe in infrastrutture, ma anche in visione.

E lo fa con la consapevolezza che la qualità non si costruisce solo in vigna o in cantina, ma anche nella capacità di comunicare, raccontare, coinvolgere. Vinitaly diventa allora il luogo dove la tradizione incontra l’innovazione, dove le radici affondano in un passato monumentale ma lo sguardo è rivolto al futuro. Un futuro in cui il Lazio non vuole più limitarsi a partecipare: vuole guidare.

