Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola e Rrahmani, biancocelesti in nove e azzurri a -1 dal Milan

Il 4 gennaio 2026 l’Olimpico consegna al Napoli tre punti pesanti e un messaggio netto al vertice della Serie A: 0-2 alla Lazio con reti di Spinazzola e Rrahmani già nel primo tempo, gestione lucida nella ripresa e finale segnato da tensioni e tre espulsioni complessive. La squadra di Conte resta in scia del Milan, a un solo punto, con l’Inter attesa dalla gara con il Bologna.

Lazio-Napoli 0-2, la fotografia del primo tempo: qualità e cinismo

Il Napoli imposta la gara con un possesso paziente e un'accelerazione che fa male appena trova campo sulla fascia: Spinazzola sblocca con una conclusione al volo sull'assist di Politano, poi Rrahmani raddoppia di testa su palla inattiva, ancora con Politano nel ruolo di rifinitore. La Lazio fatica a tenere il passo soprattutto sul piano tecnico: nella prima metà di partita la manovra biancoceleste appare spesso spezzata, con pochi appoggi puliti in avanti e una pressione che non riesce a sporcare le uscite avversarie. Il Napoli, invece, dà la sensazione di sapere sempre dove andare e con che tempi, sfiorando anche il tris con Elmas, fermato dalla traversa.

Lazio-Napoli 0-2, la ripresa: più aggressività, meno precisione

Al rientro la Lazio prova a cambiare passo, alzando il baricentro e cercando varchi con maggiore continuità. Il copione, però, non si ribalta: il Napoli resta compatto, non perde misura e continua a trovare uscite offensive per far respirare la squadra. Le occasioni non mancano, ma sono episodiche: un tentativo di Hojlund che finisce sull'esterno della rete, un'iniziativa di Isaksen chiusa in angolo, poi la chance più concreta nel finale con Guendouzi che colpisce la traversa di testa. Sono segnali di una Lazio viva, ma incapace di trasformare l'intensità in reale pericolosità con continuità.

Lazio-Napoli 0-2, il finale teso e le espulsioni: un costo sportivo e d’immagine

Il dato che resta, oltre al risultato, è la coda nervosa. Noslin viene espulso per doppia ammonizione nella fase conclusiva, lasciando la Lazio in inferiorità numerica nel momento in cui serviva lucidità per riaprire la partita. Poco dopo, una colluttazione porta al rosso diretto anche per Marusic e Mazzocchi, con l'episodio che alza ulteriormente la temperatura di una serata già complicata. Per la Lazio il danno non è solo nella sconfitta: le assenze future per squalifica e la gestione disciplinare diventano un tema immediato, perché incidono su scelte, rotazioni e serenità dello spogliatoio.

Lazio-Napoli 0-2, cosa dice la classifica: pressione sul Milan, attesa per Inter-Bologna

Il Napoli esce dall’Olimpico con la quarta vittoria consecutiva “a porta chiusa”, tutte con punteggio 2-0, e resta agganciato alla testa del campionato: il Milan guida con 38 punti, gli azzurri inseguono a quota 37, l’Inter è terza a 36 prima di affrontare il Bologna. È un passaggio che pesa anche per la Lazio, perché mette a nudo la distanza attuale dalle squadre più continue: non basta la generosità della ripresa, servono pulizia tecnica e capacità di reggere i momenti della gara senza andare fuori giri.

Lazio-Napoli 0-2, le reazioni attese: Sarri e la ricerca di equilibrio

Per Sarri la partita impone una doppia lettura: da una parte la necessità di ritrovare qualità e soluzioni offensive che non dipendano da fiammate; dall’altra una gestione più rigorosa dei minuti “caldi”, quando il punteggio e l’inerzia spingono a forzare scelte e interventi. Il Napoli, al contrario, porta via una prestazione matura: vantaggio costruito con precisione, raddoppio da palla inattiva e un controllo che, anche con la pioggia e il campo pesante, non si è mai trasformato in confusione.