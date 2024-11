Secondo i dati diffusi dall’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa, la professione legale nel Lazio mostra una lieve diminuzione degli avvocati attivi, a fronte però di un aumento del reddito medio.

Nel 2023, il numero di avvocati iscritti alla Cassa Forense nella regione è sceso a 30.748, con un calo dell’1,3% rispetto ai 31.141 dell’anno precedente. Questo decremento, che rispecchia il trend nazionale (-1,8%), si distribuisce principalmente tra gli ordini di Roma e Cassino, mentre nelle aree di Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri e Viterbo la riduzione è stata meno rilevante.

Calano i legali in tutta Italia

“Il numero totale degli avvocati in Italia è sceso dai 225.513 del 2022 ai 221.523 del 2023“, afferma Antonello Martinez, presidente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa, “un calo fisiologico per un Paese che ha la più alta densità di avvocati in Europa. Solo in Lussemburgo, Cipro e Grecia ce ne sono di più. Fra le grandi nazioni europee siamo al primo posto con quasi 400 legali ogni 100 mila abitanti, dato che scende a 300 per la Spagna, a 200 per la Germania e a 100 per la Francia“. Martinez aggiunge: “È anche normale che il calo maggiore in Italia si sia registrato in Calabria, dove la densità di legali rimane ancora la più alta“.

Il primato femminile a Rieti

Nel Lazio, i numeri degli ordini evidenziano diverse tendenze: l’Ordine di Roma ha registrato una riduzione più contenuta (-0,4%), passando da 25.199 avvocati nel 2022 a 25.089 nel 2023, seguito da Viterbo (-0,9%) e Frosinone (-1,5%). Più marcato il calo dell’Ordine di Cassino, con una diminuzione del 3,1%. Curioso il dato sull’Ordine di Rieti, che, con 412 iscritti, si conferma al secondo posto a livello nazionale per la rappresentanza femminile, con una quota del 59,5%, subito dopo l’ordine di Busto Arsizio (62%). Al contrario, l’Ordine di Roma presenta la più bassa percentuale di avvocate nel distretto, pari al 44,7% (11.205 donne rispetto a 13.884 uomini).

Meno avvocati ma più ricchi

Il reddito medio degli avvocati nel Lazio è comunque in crescita, con un incremento del 4,2%, da 52.986 euro nel 2022 a 55.192 euro nel 2023. Questo posiziona la regione al terzo posto a livello nazionale, subito dopo la Lombardia (77.598 euro) e il Trentino-Alto Adige (66.558 euro).