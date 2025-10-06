Lazio, nuove postazioni autovelox: il calendario dal 6 al 12 ottobre 2025

La Polizia di Stato ha reso noto il calendario delle postazioni autovelox attive nella regione Lazio nella settimana compresa tra lunedì 6 e domenica 12 ottobre 2025. L’elenco riguarda i controlli programmati per il rilevamento della velocità su alcune delle principali arterie regionali e nazionali che attraversano il territorio laziale.

Autovelox Lazio ottobre 2025: dove saranno attivi i controlli

Nel dettaglio, le postazioni mobili saranno operative nei seguenti giorni e tratti stradali:

Giovedì 9 ottobre 2025 : Strada Statale SS 148 Pontina Sud (Latina) .

: Strada Statale . Sabato 11 ottobre 2025 : Autostrada A24 (Roma) .

: Autostrada . Domenica 12 ottobre 2025: Autostrada A12 Roma – Civitavecchia.

Questi punti di rilevamento sono stati individuati per garantire maggiore sicurezza alla circolazione, in particolare lungo tratti noti per l’intenso traffico e per l’elevato numero di incidenti stradali.

Sicurezza stradale e prevenzione

Il calendario settimanale delle postazioni autovelox, pubblicato regolarmente sul sito della Polizia di Stato, ha lo scopo di rendere trasparenti i controlli e di favorire una guida più prudente. Non si tratta soltanto di sanzioni: la finalità principale è la prevenzione degli incidenti, in un contesto in cui l'eccesso di velocità resta tra le prime cause di sinistri gravi.

Gli autovelox, sia fissi che mobili, sono utilizzati come strumenti di deterrenza e vengono posizionati su strade statali, provinciali e autostrade considerate maggiormente a rischio. La pubblicazione delle postazioni, inoltre, consente agli automobilisti di essere informati in anticipo, rafforzando l'obiettivo educativo della misura.

Lazio: le strade interessate e l’importanza dei controlli

SS 148 Pontina Sud (LT) : arteria ad alta percorrenza che collega Roma al sud del Lazio e alla provincia di Latina, spesso teatro di incidenti.

: arteria ad alta percorrenza che collega Roma al sud del Lazio e alla provincia di Latina, spesso teatro di incidenti. A24 (RM) : fondamentale collegamento autostradale tra la Capitale e l’Abruzzo, caratterizzato da tratti a scorrimento veloce.

: fondamentale collegamento autostradale tra la Capitale e l’Abruzzo, caratterizzato da tratti a scorrimento veloce. A12 Roma – Civitavecchia: asse strategico che collega la Capitale con il porto di Civitavecchia, con flussi intensi di traffico commerciale e turistico.

Le postazioni settimanali si affiancano ad altre attività di controllo sul territorio, come pattugliamenti e verifiche straordinarie, inserendosi in una più ampia strategia di prevenzione voluta dal Ministero dell’Interno e attuata dalla Polizia Stradale.