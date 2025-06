Lazio, nuovi autovelox in arrivo: ecco dove e quando saranno attivi i controlli fino al 15 giugno

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento del traffico veicolare sulle arterie principali del Lazio, la Polizia Stradale intensifica l’attività di controllo della velocità, annunciando un nuovo calendario di postazioni autovelox per la settimana dal 9 al 15 giugno 2025. L’obiettivo è duplice: aumentare la sicurezza stradale e scoraggiare i comportamenti alla guida più pericolosi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dove saranno posizionati gli autovelox

Il piano dei controlli riguarda alcune delle strade più trafficate della regione, in particolare quelle a scorrimento veloce dove spesso si registrano violazioni dei limiti di velocità.

Martedì 10 giugno: SS148 via Pontina (provincia di Latina)

Un punto critico per il traffico tra Roma e il litorale sud. La Strada Statale 148 via Pontina è spesso teatro di incidenti legati proprio all’eccesso di velocità. L’autovelox sarà posizionato in punti strategici lungo l’arteria, soprattutto in prossimità degli svincoli e dei tratti rettilinei dove si tende a superare i limiti consentiti. Le pattuglie si concentreranno su entrambe le direzioni di marcia.

Mercoledì 11 giugno: SS1 BIS Aurelia (provincia di Viterbo)

Il tratto interessato è quello compreso tra il chilometro 1+800 e il chilometro 15. Parliamo di una porzione della Strada Statale 1 bis che attraversa l’alto Lazio, spesso utilizzata per collegamenti rapidi verso la costa o verso la capitale. Qui, i controlli saranno effettuati a mezzo di postazioni mobili segnalate e visibili, in linea con la normativa vigente, con l’obiettivo di monitorare velocità medie e massime.

Domenica 15 giugno: Autostrada A12 Roma – Civitavecchia e A24 Roma – Teramo

Due tratte autostradali con volumi di traffico significativi, specie nei weekend. La A12, che collega la Capitale al porto di Civitavecchia, è percorsa quotidianamente da un mix di veicoli: pendolari, turisti diretti al mare e mezzi pesanti. La presenza dell'autovelox è annunciata in particolare nei tratti a tre corsie, dove gli automobilisti sono più propensi a premere sull'acceleratore.

Sulla A24, il controllo sarà attivato tra la barriera est di Roma e i primi chilometri in direzione est, una zona soggetta ad alto transito anche da parte di chi lascia la città per le aree montane abruzzesi. La presenza degli autovelox sarà supportata da pattuglie in coordinamento, per un controllo capillare.

Un piano sicurezza che punta alla prevenzione

La Direzione Centrale delle Specialità della Polizia Stradale continua a sostenere un approccio preventivo, piuttosto che punitivo. Non si tratta solo di emettere sanzioni, ma di creare un effetto deterrente che induca gli automobilisti a rispettare i limiti e le norme della circolazione. La scelta di rendere pubblico il calendario dei controlli, infatti, va in questa direzione.

L’informazione anticipata sulle postazioni mobili permette agli automobilisti di adattare il proprio stile di guida. Inoltre, l’obbligo di segnalare la presenza dei dispositivi, previsto dalla legge, rappresenta un ulteriore incentivo a mantenere una velocità adeguata, soprattutto in tratti già identificati come a rischio.

Regole, sanzioni e margine di tolleranza

Gli autovelox mobili e fissi registrano con precisione la velocità dei veicoli, ma è importante ricordare che per le postazioni fisse, il margine di tolleranza legale è del 5% o 5 km/h (in base alla velocità registrata). Le sanzioni variano in base all’eccesso di velocità rilevato:

Fino a 10 km/h oltre il limite: multa da 42 a 173 euro.

Tra 10 e 40 km/h oltre il limite: da 173 a 695 euro e decurtazione di 3 punti dalla patente.

Oltre 40 km/h: multa da 544 a 2.174 euro, decurtazione di 6 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Oltre 60 km/h: fino a 3.382 euro e sospensione fino a 6 mesi.

Una mappa in continua evoluzione

Il calendario degli autovelox, pubblicato e aggiornato settimanalmente sul sito della Polizia di Stato, consente una consultazione trasparente da parte dei cittadini. L’auspicio è che questa forma di comunicazione consenta un cambiamento reale nei comportamenti alla guida, soprattutto in vista dei grandi esodi estivi, quando i flussi di traffico aumentano esponenzialmente.

Per una guida consapevole, consultare le informazioni aggiornate prima di mettersi in viaggio può fare la differenza, sia per la sicurezza personale sia per evitare spiacevoli conseguenze amministrative.

© Riproduzione riservata