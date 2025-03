Lazio, parla Fabiani: “Baroni non è in discussione, ma…”

Momento complicato in casa Lazio dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il Bologna. In un clima di crescente pressione, il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, ha rilasciato dichiarazioni a Il Messaggero per chiarire le strategie del club e il futuro della squadra, dai rumors sul tecnico Marco Baroni alle prospettive di mercato, fino ai rinnovi contrattuali.

Lazio, Fabiani conferma (per ora) Baroni

Nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, la Lazio resta in piena corsa per il quarto posto in Serie A e ai quarti di finale di Europa League. Tuttavia, i risultati altalenanti hanno alimentato speculazioni sul futuro di Marco Baroni. Fabiani ha voluto rassicurare l’ambiente, sottolineando che al momento l’allenatore non è in discussione:

“Oggi non è in discussione, ma io sono come il progettista di una macchina: aspetto la fine della corsa per vedere se c’è un pezzo che non va. Il discorso riguarda tutti, non solo il tecnico. Il nostro non è un confronto, ma un dialogo quotidiano. Baroni analizzerà in prima persona cosa non è andato e faremo insieme una riflessione profonda per chiudere al meglio la stagione, sia in campionato che in Europa League”.

Fabiani ha anche difeso l’operato dell’allenatore in relazione all’infortunio di Castellanos, ribadendo che le rotazioni sono inevitabili in un calendario così fitto: “Baroni ha pagato caro la scelta. Abbiamo avuto 6-7 giocatori fuori, come capita ovunque nelle squadre che giocano ogni tre giorni. Gli impegni ravvicinati sollecitano troppo gambe e muscoli”.

Fabiani, il punto sul mercato della Lazio

Il direttore sportivo ha lasciato intendere che eventuali scelte su acquisti e cessioni verranno fatte solo a stagione conclusa, ma ha anche sottolineato che il club è sempre vigile sul mercato: “Il mercato non dorme mai. Vedremo se servirà qualche pezzo di ricambio per migliorare il motore del prossimo anno”. Tra i nomi accostati alla Lazio, nelle ultime settimane è emerso quello del giovane centravanti del Viktoria Plzen, Rafiu Durosinmi. Secondo Fabiani, il club sta monitorando diversi profili, ma l’attenzione al momento è rivolta esclusivamente agli impegni attuali. Il ds ha anche espresso perplessità riguardo all’utilizzo dei rinforzi arrivati a gennaio: “La Lazio fino a gennaio dominava in Europa e in campionato. Abbiamo inserito tre giovani importanti in linea con il nostro progetto, ma bisogna dare loro modo di mostrare il talento. Se non giocano, è difficile che possano farlo”.

Un altro tema caldo riguarda i rinnovi di alcuni veterani in scadenza. Fabiani ha voluto fare chiarezza sulla situazione contrattuale di alcuni giocatori: “Abbiamo adeguato il contratto di Mandas perché era giusto e perché glielo avevamo promesso. Marusic ha già un altro anno automatico. Per Vecino e Pedro ogni cosa si deciderà a suo tempo, ma non è questo il momento. Non c’è nessun allarme alla Lazio, né fuori, né dentro il campo”.

