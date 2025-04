Lazio, Pasqua e Pasquetta a rischio maltempo con il ciclone atlantico

In arrivo il ciclone atlantico: quando la primavera viene sconvolta

Con l’arrivo delle festività pasquali, le previsioni meteorologiche non sembrano promettere cieli sereni. Secondo gli esperti di 3bmeteo, un imponente ciclone atlantico è pronto a fare il suo ingresso sulla scena climatica italiana già a partire dalla domenica di Pasqua, il 13 aprile. Se pensavate di poter sfoggiare occhiali da sole e cappelli di paglia, è giunto il momento di prendere in considerazione quantomeno l’ombrello.

In particolare, il Nord-Ovest e la Toscana saranno le prime aree ad essere raggiunte da queste perturbazioni, con nubi e piogge che si intensificheranno durante il pomeriggio, specie in Liguria e Piemonte. Ma non è finita qui. La situazione non pare destinata a migliorare con l’inizio della Settimana Santa: solventi acquazzoni interesseranno infatti il Centro-Nord, seguiti dal ciclone stesso che porterà con sé venti impetuosi e un generale calo delle temperature.

Focus sulle regioni maggiormente colpite

Nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 aprile, il sistema perturbato si abbatterà su gran parte del Nord Italia, puntando il suo sguardo malvagio sul Nord-Ovest. La Toscana non sarà esclusa dalla furia degli elementi, con fenomeni meteorologici che potrebbero risultare particolarmente intensi e insistenti. La Liguria e il Friuli non se la passeranno meglio, e la lista continua con le Marche, la Campania e addirittura la Sardegna.

Mercoledì 16 e giovedì 17 aprile promettono di essere particolarmente complicati, poiché un ulteriore impulso atlantico scaverà una saccatura ancora più profonda nella regione mediterranea, accompagnato da un vortice ciclonico. La mappa delle regioni a rischio sembra allora dipingersi di rosso: tutto il Nord, le centrali tirreniche, tra le quali figura la Regione Lazio, ma anche la Sicilia, la Campania, la Calabria tirrenica e perfino qualche area più meridionale.

Cosa aspettarsi per il dì di festa e la Pasquetta?

Nonostante una tregua meteorologica tra il Venerdì Santo e il Sabato Santo, che potrebbe permettere ai mercati pasquali all’aperto di tirare un sospiro di sollievo, le prospettive per la giornata di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo non si presentano come le più rosee. La probabilità di condizioni meteorologiche instabili è stimata attorno al 65%, il che vuol dire che sarebbe opportuno considerare piani alternativi e coperti per le tradizionali gite fuori porta.

Mentre ci avviciniamo alle celebrazioni pasquali, una cosa è certa: chiunque si trovi a fare interminabili colazioni pasquali con i propri cari sarà grato di trovarsi al riparo, lontano dalle bizze di un aprile che sembra intenzionato a sovvertire l’ordine naturale della primavera. L’unico consiglio che ci sentiamo di dare è quello di consultare frequentemente le previsioni e adeguare di conseguenza i vostri piani: la prudenza, dopotutto, non è mai troppa.

© Riproduzione riservata