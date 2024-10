Lazio, postazioni Autovelox attive fino a domenica 27 ottobre 2024

La Polizia di Stato ha reso noto il calendario delle nuove postazioni autovelox mobili che saranno attive nella Regione Lazio durante la settimana che va da lunedì 21 ottobre a domenica 27 ottobre 2024. Queste installazioni fanno parte di un piano di controllo della velocità che mira a garantire la sicurezza stradale e a prevenire incidenti, incentivando il rispetto dei limiti di velocità da parte degli automobilisti. Di seguito, i dettagli relativi alle principali strade coinvolte:

Giovedì 24 ottobre 2024: Autostrada A24

La prima giornata di controllo avverrà giovedì 24 ottobre sull’autostrada A24, uno degli assi stradali principali che collega Roma con l’Abruzzo, passando per la provincia di L’Aquila. Questa autostrada è particolarmente trafficata, soprattutto nei pressi della capitale, dove spesso si verificano congestioni e incidenti.

Il tratto autostradale particolarmente monitorato, frequentato da pendolari e mezzi pesanti, è spesso oggetto di segnalazioni per alta velocità e comportamenti di guida pericolosi. L’installazione degli autovelox mobili lungo questo tratto punta a migliorare la sicurezza e a ridurre la velocità eccessiva che potrebbe causare tamponamenti o altri incidenti stradali.

Venerdì 25 ottobre 2024: Autostrada A12

Il giorno successivo, venerdì 25 ottobre, i controlli si svolgeranno sull’autostrada A12, la Roma-Civitavecchia. Questo tratto è cruciale per i collegamenti verso il porto di Civitavecchia, uno dei principali snodi per il traffico merci e passeggeri provenienti dal mare. Anche in questo caso, l’obiettivo delle autorità è quello di monitorare e ridurre la velocità degli automobilisti, prevenendo incidenti su un percorso spesso interessato da traffico pesante.

Calendario nuove postazioni Autovelox nel Lazio

Validità da lunedì 21 ottobre 2024 a domenica 27 ottobre 2024

24/10/2024

Autostrada A / 24 RM;

25/10/2024

Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM.