Lazio, prevista allerta meteo gialla per oggi, mercoledì 4 dicembre

Previsti rovesci o temporali, ma non dovrebbero essere causate gravi criticità; entro sera previsti miglioramenti

Il Lazio si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo a partire dalle prime ore di mercoledì 4 dicembre 2024. Il Sistema di Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di Allerta Gialla per criticità idrogeologica per temporali, valido per la Zona di Allerta F, che comprende i Bacini Costieri Sud. La comunicazione, diramata dal Centro Funzionale Regionale, indica una fase di instabilità meteorologica che richiederà attenzione e prudenza da parte della popolazione e delle autorità locali.

Allerta meteo, miglioramenti in serata

Secondo quanto riportato nel bollettino, le condizioni meteorologiche peggioreranno dal mattino di mercoledì 4 dicembre, con precipitazioni che interesseranno principalmente i settori centro-meridionali della regione. Le piogge, da isolate a sparse, potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale. Tuttavia, i quantitativi cumulati previsti sono definiti deboli, suggerendo che l’evento, seppur significativo, non dovrebbe causare criticità gravi.

La fase di maltempo dovrebbe durare per circa 12-18 ore, con un miglioramento progressivo previsto entro la serata.

L’allerta gialla, come detto, si concentra sulla Zona di Allerta F: queste aree, caratterizzate dalla presenza di numerosi corsi d’acqua, sono soggette a potenziali fenomeni di criticità idrogeologica, specialmente durante periodi di precipitazioni intense o prolungate.

Allerta Meteo, le raccomandazioni della Protezione Civile

In situazioni di allerta, la Protezione Civile raccomanda ai cittadini di adottare comportamenti prudenti per ridurre i rischi. Tra le principali indicazioni:

Evitare spostamenti non necessari nelle aree potenzialmente interessate da allagamenti o smottamenti.

Prestare attenzione ai bollettini meteo e agli aggiornamenti delle autorità locali.

Non sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi o aree depresse che potrebbero essere soggette ad allagamenti improvvisi.

Seguire le indicazioni delle forze dell’ordine e dei volontari della Protezione Civile presenti sul territorio.