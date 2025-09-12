Lazio prima regione italiana nelle esportazioni con +17,4%, boom con gli Stati Uniti (+133,7%)

“Gli ultimi dati Istat ci consegnano una notizia importante: il Lazio è oggi la Regione italiana che cresce di più nell’export. Un segnale forte della grande salute delle nostre imprese e del lavoro di squadra portato avanti anche con il forte sostegno dell’amministrazione regionale. In un periodo di crisi, il Lazio segna +17,4% nei primi mesi del 2025. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ancora più sorprendente il risultato con gli Stati Uniti: esportazioni più che raddoppiate (+133,7%). Un grazie speciale alla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, per l'impegno finalizzato al rafforzamento della strategia sull'internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti esteri.

E non ci fermiamo: a novembre lanceremo un nuovo voucher per l'internazionalizzazione da dieci milioni di euro, il doppio rispetto alla scorsa edizione. Il Lazio dimostra che con coraggio, lavoro e unità si possono trasformare le difficoltà in opportunità. È la prova che questa Regione non si arrende e sa guardare al futuro con fiducia e ambizione".

Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.