Lazio, sabato 7 giugno ultimo giorno di scuola: ora gli esami

Oggi suona l’ultima campanella dell’anno scolastico per la gran parte delle scuole del Lazio. Tra sorrisi, lacrime e qualche inevitabile gavettone, si chiude un altro capitolo importante nella vita di centinaia di migliaia di alunni, dagli zainetti colorati della primaria agli zaini degli studenti all’ultimo anno delle superiori che non possono ancora essere chiusi per via degli esami di maturità. Ufficialmente, il calendario regionale prevede la fine delle lezioni per domani, 7 giugno, ma già nella giornata di oggi gran parte degli istituti ha salutato i propri studenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per circa 50mila studenti delle scuole secondarie di primo grado del Lazio, l’estate vera inizierà solo dopo aver affrontato gli esami di licenza media, in programma tra il 9 e il 14 giugno. Tre prove scritte – italiano, matematica e lingua straniera – e un colloquio orale per chiudere il ciclo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A seguire, toccherà ai 47mila maturandi delle scuole superiori, che mercoledì 18 giugno saranno chiamati a sostenere la prima prova scritta dell’esame di Stato: il tema d’italiano. Il giorno dopo, il secondo scritto d’indirizzo: latino al classico, matematica allo scientifico, lingue nei licei linguistici. A Roma e provincia, dove si concentra il maggior numero di scuole, saranno coinvolti 34mila ragazzi, distribuiti in oltre 950 commissioni. Le restanti 350 saranno dislocate tra Frosinone (4.200 candidati), Latina (4.700), Viterbo (2.400) e Rieti (1.300). LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

«Desidero esprimere il mio più sentito augurio ai maturandi, ai docenti e a tutto il personale coinvolto», ha dichiarato Anna Paola Sabatini, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio. «L’Esame di Stato rappresenta un momento simbolico e concreto di passaggio verso la vita adulta e professionale. La dedizione degli studenti nel loro percorso scolastico è un capitale prezioso per il futuro di tutti».

LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata