Lazio, si ferma ancora Castellanos: il punto sugli infortunati

La Lazio perde ancora il suo (unico) centravanti: si ferma di nuovo il Taty Castellanos, stavolta per un problema al polpaccio che lo dovrebbe tener fuori per due settimane. E’ un’ulteriore tegola, poichè se la Lazio in queste ultime settimane fatica a macinare gioco e fare gol è anche a causa dell’assenza di uno dei suoi giocatori più importanti.

Il Taty aveva anticipato il suo rientro nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, ma poi domenica non è sceso in campo contro il Bologna per via di un indurimento al polpaccio. Non sembra esserci lesione, ma si dovrebbe trattare di una contrattura comunque non lieve che lo terrà fuori per circa 15 giorni: dovrebbe, dunque, saltare la prossima partita in campionato contro il Torino all’Olimpico.

Nonostante l’affaticamento che ha impedito anche a lui di disputare la partita di domenica contro gli emiliani, Nuno Tavares è partito per raggiungere la propria nazionale: sembra che il portoghese abbia eluso dei controlli per evitare frizioni con la società, che avrebbe approfondito la questione e magari preferito la sua permanenza a Formello durante la sosta. Desta preoccupazione anche Dele-Bashiru, che sente ancora dolore alla caviglia infortunata a fine febbraio contro il Venezia.

