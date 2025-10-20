Lazio. Suicidio 14enne Santi Cosma e Damiano, Mattia (Pd): legge regionale sul bullismo depotenziata

Dopo il suicidio di Paolo Mendico, studente 14enne di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, il caso approda anche nelle sedi istituzionali regionali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Suicidio 14enne Santi Cosma e Damiano: audizione urgente Regione Lazio

La consigliera del Partito Democratico del Lazio, Eleonora Mattia, ha inviato una lettera al presidente della IX Commissione Istruzione e Diritto allo Studio, Eleonora Tripodi, chiedendo la convocazione urgente di un’audizione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’assessore regionale alla Scuola, Simona Schiboni.

La richiesta nasce dalla necessità di chiarire le informazioni discordanti emerse in questi giorni sull'inchiesta disciplinare avviata dopo la tragedia.

Versioni discordanti sulle ispezioni ministeriali

Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, compresi quelli dell’emittente pubblica nazionale, le ispezioni ministeriali disposte dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, avrebbero confermato episodi di bullismo ripetuti nei confronti del giovane studente e una mancata risposta adeguata da parte della scuola.

Tuttavia, una nota ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale ha successivamente smentito questa ricostruzione, precisando che la procedura di accertamento è ancora in corso e che nessuna conclusione può essere anticipata.

Questa discrepanza informativa ha sollevato nuove preoccupazioni e rafforzato la richiesta di Mattia di un confronto diretto in sede istituzionale.

Prevenzione del bullismo

La consigliera regionale ha inoltre puntato l’attenzione sulle politiche regionali in materia di prevenzione del disagio giovanile. In particolare, ha denunciato un “depotenziamento” degli strumenti previsti negli anni passati, a partire dalla legge regionale sul bullismo, che dopo essere stata definanziata nel 2024 è stata rifinanziata nel 2025 con appena 100mila euro, contro i 280mila messi a disposizione nel 2022.

Premio Willy Monteiro Duarte

Mattia ha citato anche il Premio “Willy Monteiro Duarte”, istituito per promuovere nelle scuole progetti di educazione al rispetto e alla legalità, finanziato con 50mila euro ma mai avviato. Inoltre, ha evidenziato lo stop agli sportelli di ascolto psicologico nelle scuole, a causa del blocco dei fondi europei per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.

Appello alla Giunta Rocca

Alla luce di questi elementi, la consigliera del Pd ha chiesto alla Giunta regionale guidata da Francesco Rocca di chiarire quali siano le reali intenzioni in merito agli strumenti di prevenzione e sostegno psicologico nelle scuole. L’obiettivo, sottolinea Mattia, deve essere quello di garantire risorse stabili ed efficaci per contrastare fenomeni come bullismo, isolamento e disagio giovanile, che possono avere conseguenze drammatiche.

Un dibattito aperto

Il caso di Paolo Mendico ha riportato in primo piano il tema della tutela degli studenti più fragili e dell’importanza di strumenti concreti di prevenzione e supporto. Nei prossimi giorni si attende di capire se la Commissione Istruzione accoglierà la richiesta di audizione e quali chiarimenti arriveranno sia dall’Ufficio Scolastico Regionale sia dall’assessorato alla Scuola del Lazio.