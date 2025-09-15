Lazio, trasporto pubblico: novità per Roma-Lido, Roma-Viterbo e Anagni, Colleferro, Fiuggi, Palestrina e Paliano

Negli ultimi tempi la Regione Lazio ha avviato interventi su più fronti, tra gli altri la riqualificazione delle ferrovie regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo, e la creazione Unità di Rete, il modello che ridefinirà l’organizzazione dei servizi di autobus nei territori extraurbani.

Al centro di questa stagione di cambiamenti c’è l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi, recuperare anni di ritardi e offrire ai cittadini alternative concrete all’uso dell’auto privata.

Roma-Lido: il cantiere di Acilia e il rilancio della linea

La stazione di Acilia, uno dei nodi principali della Roma-Lido, è entrata ufficialmente in fase di riqualificazione, con un intervento, curato da Astral, che prevede un investimento di 3,3 milioni di euro.

I lavori includono il rifacimento delle coperture e dell’impermeabilizzazione, la sostituzione delle pavimentazioni delle banchine, il ripristino di muri e rivestimenti, il rinnovo delle tinteggiature e la ristrutturazione completa di alcuni edifici storici della stazione. È previsto anche un intervento sul giardino interno e sulle coperture delle discenderie, per rendere l’area più accogliente e funzionale.

La riqualificazione di Acilia si aggiunge a un quadro di interventi più ampio: negli ultimi tre anni la Regione ha completato il rifacimento dei binari, è in corso il rinnovamento della linea aerea con conclusione entro il 2026, e sono stati avviati lavori in diverse stazioni tra cui Lido Centro, Castel Fusano e Casal Bernocchi. Nel 2025 è stata inaugurata la nuova fermata di Acilia Sud, mentre sono in programma i cantieri per le future stazioni di Torrino-Mezzocammino e Giardino di Roma.

A questi investimenti si affiancano innovazioni tecnologiche come il nuovo sistema SCADA per il monitoraggio e la supervisione degli impianti e un impianto di comunicazione digitale terra-treno, oltre al progetto da 58 milioni di euro per il nuovo deposito-officina nei pressi di Lido Centro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma-Viterbo: torna l’orario invernale e riprendono i cantieri

Dal 15 settembre la ferrovia Roma-Viterbo è tornata all’orario invernale e, contestualmente, sono ripresi i lavori notturni per la sostituzione dei binari: una misura necessaria per garantire la sicurezza e la modernizzazione della linea, ma che comporta anche limitazioni per i viaggiatori.

Le ultime partenze del servizio urbano sono anticipate alle 22:00 da Flaminio e alle 22:10 da Montebello, con l’attivazione di collegamenti alternativi nelle fasce interessate. Si tratta di una decisione che bilancia esigenze di cantiere e continuità del servizio, ma che impatta comunque sulla vita quotidiana di chi utilizza la linea per spostarsi tra centro e periferia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Unità di Rete: il nuovo modello del trasporto extraurbano

Accanto agli interventi ferroviari, la Regione sta rivoluzionando anche il trasporto su gomma. Con l’aggiudicazione definitiva del lotto 3 “Valle del Sacco” a un raggruppamento temporaneo d’imprese, Astral ha dato il via concreta al nuovo sistema delle Unità di Rete (UdR).

Il lotto riguarda comuni come Anagni, Colleferro, Fiuggi, Palestrina e Paliano, e vale 60,3 milioni di euro per nove anni di gestione. La produzione annua prevista è di 2,93 milioni di vetture-km, secondo tariffe calmierate per garantire accessibilità e continuità del servizio.

Il nuovo modello delle UdR, che prevede 11 lotti complessivi, punta a garantire uniformità, efficienza e qualità nel trasporto pubblico locale delle aree extraurbane, con 554 nuovi autobus acquistati direttamente dalla Regione. L’avvio contemporaneo di tutte le UdR, previsto per il 2026, consentirà di evitare disservizi nei piccoli comuni e nelle aree intercomunali, spesso penalizzate da gestioni frammentarie e poco coordinate.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana