Lazio, trasporto pubblico regionale: nuovi bus, nuove linee e treni a 200 km/h

Il sistema del trasporto pubblico nel Lazio e nelle regioni limitrofe sta vivendo una fase di investimenti, che coinvolge autobus con Cotral, ferrovie regionali e servizi dedicati alle grandi direttrici con Trenitalia. Gli interventi in corso e in programma spaziano dalla mobilità extraurbana su gomma alla riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie secondarie, fino all’introduzione di nuovi convogli più performanti.

Il trasporto pubblico nella Regione Lazio

La Regione Lazio, che ha competenza diretta sul trasporto pubblico locale e sulle reti extraurbane, torna al centro della programmazione insieme a Trenitalia, impegnata nel rinnovo del materiale rotabile in vista delle nuove esigenze di traffico.

Un primo capitolo riguarda Cotral, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico extraurbano su gomma. La giunta regionale ha approvato un investimento di 20 milioni di euro per l'acquisto di 40 autobus a due piani, destinati alle tratte più frequentate. L'operazione permetterà di aumentare la flotta bipiano dagli attuali 50 Skyliner a 90 mezzi complessivi.

L’obiettivo è potenziare l’offerta sulle direttrici di maggiore domanda, alleggerendo il carico sui collegamenti che quotidianamente muovono pendolari, studenti e viaggiatori tra i centri del Lazio e la Capitale. Il prossimo passaggio formale sarà il trasferimento dei fondi all’azienda, che potrà così avviare la gara per la fornitura. Il potenziamento della flotta rappresenta un elemento chiave per la gestione delle corse nelle ore di punta, dove la disponibilità di posti aggiuntivi è spesso determinante per la qualità del servizio.

La linea interrotta Priverno-Terracina

Sul fronte ferroviario, torna d’attualità la linea Priverno-Terracina, chiusa dal 2012 a seguito di una frana. La Regione Lazio ha stanziato 10 milioni di euro per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il tracciato, condizione necessaria per poter avanzare la richiesta di ulteriori fondi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obiettivo è riattivare la linea, che in passato ha servito sia i pendolari del sud pontino sia i flussi turistici estivi verso il litorale. Il finanziamento è ripartito in parti uguali tra fondi ordinari del MIT e risorse del PR Lazio FESR 2021-2027.

L’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha sottolineato come l’intervento rappresenti «lo sblocco di lavori attesi da 13 anni» e come la riapertura della tratta possa rafforzare la mobilità, l’accessibilità turistica e lo sviluppo economico dell’area. La diramazione si inserisce nel sistema ferroviario regionale della FL7, con un collegamento analogo alla tratta Campoleone-Nettuno, nota come FL8. Se l’iter procederà secondo le intenzioni, la messa in sicurezza consentirà la successiva definizione dei tempi e delle risorse per il ripristino del servizio.

Trenitalia e i nuovi convogli

A livello nazionale, ma con ricadute dirette anche nel Lazio, Trenitalia ha presentato all'Expo Ferroviaria di Milano l'anteprima dei nuovi convogli Pop 200, identificati come ETR 108.013. Si tratta di treni sviluppati sulla piattaforma Coradia Stream di Alstom, già utilizzata per i convogli regionali ETR 104 "Pop", ma con una velocità massima portata a 200 km/h. La divisione Regionale di Trenitalia ha mostrato il nuovo elettrotreno dopo che era stato notato in trasferimento verso Rho.

La livrea adottata è la Rebel Revolution, già protagonista delle ultime sperimentazioni cromatiche dell’azienda. Questi mezzi entreranno progressivamente in servizio su tratte regionali e interregionali, comprese le relazioni tra Roma e l’Umbria, grazie all’abilitazione alla circolazione sulla linea Direttissima. L’introduzione di treni più veloci consentirà di superare le attuali deroghe che permettono ai convogli da 160 km/h di viaggiare sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze, armonizzando i flussi su una delle dorsali più utilizzate in Italia.

4 nuovi convogli nel Lazio

Il piano prevede la fornitura di 22 convogli: sei destinati alla Toscana, dodici all'Umbria e quattro al Lazio. Sempre nell'ambito dell'Expo, Trenitalia ha presentato anche la versione Intercity dell'ETR 108, che sarà impiegata sulle relazioni diurne. Di questi mezzi sono stati previsti dodici esemplari, che si aggiungono ai diciannove già in servizio derivati dal modello "Rock" sulle linee della dorsale ionica. Gli acquisti sono finanziati tramite fondi PNRR e puntano a garantire disponibilità operativa entro il 2026.

Restando nell’ambito ferroviario ma con un focus sul collegamento speciale con l’aeroporto di Fiumicino, è stato avvistato nei giorni scorsi un ETR 324 con una variante della livrea Rebel Revolution, visibile presso il deposito regionale di Pisa. L’inserimento di elementi che richiamano il tricolore ha alimentato l’ipotesi che si tratti di una prova colore per i convogli destinati al Leonardo Express, che collega la stazione Termini allo scalo internazionale.

La notizia è stata riportata dal portale Ferrovie.info, che ha segnalato come la livrea, applicata solo su un lato del treno, presenti elementi non del tutto armonici. Inoltre, sulla linea per Fiumicino sono attualmente in uso gli ETR 425, mentre il mezzo individuato è un ETR 324. La collocazione del convoglio in un’area ben visibile, elemento insolito in caso di test cromatici mantenuti di solito riservati fino alla presentazione ufficiale, lascia tuttavia ipotizzare un cambio di immagine per il servizio aeroportuale. Un restyling potrebbe accompagnare eventuali interventi sui convogli, in linea con il nuovo standard visivo adottato da Trenitalia.

Le iniziative delineano un quadro di interventi che, pur diversi tra loro, convergono su un obiettivo comune: rafforzare e modernizzare il trasporto pubblico regionale e interregionale. La Regione Lazio interviene direttamente su autobus e infrastrutture ferroviarie locali, mentre Trenitalia rinnova il parco rotabile per rendere più efficienti i servizi su linee ordinarie e dedicate. In entrambi i casi, l’attenzione è rivolta alla domanda crescente di mobilità quotidiana e turistica, nella prospettiva di migliorare l’accessibilità del territorio e la qualità dei collegamenti.

