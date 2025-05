Lazio, trattativa avviata con Sarri: presentata offerta ufficiale. Fiorentina e Atalanta alla finestra

La Lazio vuole Maurizio Sarri. Non è solo una suggestione, ma un’azione concreta, accelerata nelle ultime ore da Claudio Lotito, intenzionato a chiudere l’accordo entro il weekend. Il presidente biancoceleste ha dato mandato al direttore sportivo Angelo Fabiani di stringere i tempi: ieri sera è andato in scena un incontro riservato ai Parioli, in un ristorante romano, con Paolo Busardò, manager del tecnico, e l’avvocato Pellegrini, figura storicamente vicina all’allenatore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sarri – Lazio, avanti tutta

Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport, Sarri non era presente, ma la trattativa si è mossa su binari concreti: sul tavolo, un contratto biennale da 2,8 milioni più bonus, la stessa cifra dell’accordo siglato nel 2021, poi ritoccata a 3,5 l’anno seguente. L’idea è chiudere con un pre-accordo per anticipare la concorrenza. Il nome del Comandante torna a infiammare Formello, e Lotito è deciso a riportarlo in sella dopo la burrascosa separazione del 2024.

L'urgenza del club romano è dettata anche dal pressing dell'Atalanta sul tecnico toscano. La società bergamasca, reduce da una stagione brillante, si prepara al dopo-Gasperini e sembra aver puntato Sarri come primo profilo. Il direttore sportivo Tony D'Amico ha un rapporto diretto con l'ex tecnico biancoceleste, e i rumors parlano di contatti già avviati nei giorni scorsi. Mercoledì, Sarri sarebbe stato introvabile nella sua Castelfranco di Sopra: facile immaginare che stesse valutando tutte le ipotesi, comprese quelle di Bergamo e Firenze, altra piazza storicamente gradita.

Ma è la Lazio a essersi mossa per prima in modo ufficiale. Fabiani ha illustrato nel dettaglio il progetto sportivo, con un occhio attento alla situazione economica. L’assenza dalle coppe impone una linea prudente: si punta a limitare a una o due le cessioni eccellenti e a lavorare con i giovani già in rosa. Il diesse ha sottolineato la nuova energia dello spogliatoio, i margini di crescita della squadra e l’affetto della tifoseria, pronta a riaccogliere Sarri come un ritorno atteso.

Lazio, e se non arriva Sarri? Le alternative

L'allenatore riflette. L'offerta è concreta, ma Sarri vuole capire tutto: margini di mercato, garanzie tecniche, eventuali conferme dei leader della squadra. All'Atalanta lo attende un progetto con Champions League e investimenti, ma anche la sfida di raccogliere un'eredità complessa, quella di un ciclo decennale firmato Gasperini. A Firenze, dove ha casa e radici, il fascino resta vivo, ma al momento non ci sono contatti formali.

Alla Lazio, invece, Sarri conosce tutto. Nel bene e nel male. La prima esperienza, cominciata nel post-Covid, ha lasciato un segno profondo, culminata tra entusiasmi e contrasti, fino alla separazione nel marzo 2024, dopo settimane difficili segnate da frizioni interne e problemi familiari.

Ora, la possibilità di ricominciare da zero, su basi più chiare e con un progetto meno dispersivo, appare concreta. Lotito scommette sulla nostalgia, ma anche sulla logica: Sarri rappresenta la soluzione tecnica più solida, l’unico in grado di dare subito un’identità forte a una squadra in cerca di rilancio.

Se l’operazione dovesse sfumare, il presidente biancoceleste è pronto a riaprire il casting. Resta in standby Gennaro Gattuso, un nome che Lotito ha valutato più volte in passato. Tra i profili seguiti anche Raffaele Palladino, Patrick Vieira e il sorprendente Guido Pagliuca, reduce da una stagione eccellente con la Juve Stabia in Serie B, terminata solo ai playoff in semifinale. Nel mosaico dei nomi figura anche Quique Sánchez Flores, ex allenatore tra le altre di Atletico Madrid e Siviglia, ma si tratta per ora solo di una proposta, senza conferme ufficiali. Tutto ruota attorno a Sarri. Se il tecnico darà l’ok, la Lazio potrà iniziare a pianificare con chiarezza il futuro. In caso contrario, sarà di nuovo caos panchina, con una girandola di trattative e ipotesi che riporterebbe la società nel pieno di un’estate incerta. Per ora, l’ultima parola spetta al Comandante.

© Riproduzione riservata