Lazio-Udinese 1-2, gol di Lucca e Zarraga: colpo dei friulani

(Adnkronos) – L'Udinese vince per 2-1 sul campo della Lazio oggi nel match valido come posticipo della 28esima giornata della Serie A 2023-2024. Il successo consente ai friulani di salire a 27 punti e di lasciare la zona retrocessione della classifica. La Lazio, ferma a 40, perde ulteriore terreno rispetto alle posizioni europee della graduatoria. La formazione allenata da Sarri colleziona occasioni in avvio, sfiorando il gol a ripetizione. Al 4', Zaccagni centra il palo con un destro a giro dal limite. Al 10', Luis Alberto prova il rasoterra: palla larga di pochissimo. La pressione dei biancocelesti è costante, al 28' ancora Zaccagni al tiro: assist di Felipe Anderson, conclusione imprecisa da ottima posizione. L'Udinese, dopo oltre mezz'ora in trincea, mette la testa fuori dal guscio al 37'. Provedel deve impegnarsi per murare il tentativo di Kamara. La sfida si infiamma all'inizio della ripresa. L'Udinese passa al 47' . Kamara tira, Lucca interviene sulla traiettoria e devia battendo Provedel: 0-1. Nel giro di 2 minuti la Lazio pareggia: Zaccagni scappa e crossa, Giannetti interviene in maniera scoordinata e spedisce il pallone alle spalle di Okoli, autorete e 1-1. Altri due giri di orologio e l'Udinese rimette la testa avanti. Thauvin dosa l'assist, Zarraga trova il piatto vincente: palla all'angolino, 1-2. La Lazio avrebbe tutto il tempo per raddrizzare il match ma fatica a creare occasioni nitide. Okoli deve esibirsi solo in un paio di interventi ordinari, la vittoria è in cassaforte.

