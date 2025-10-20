Lazio, un punto d’oro a Bergamo: Provedel eroe del pareggio 0-0 con l’Atalanta

Un pareggio che vale quasi come una vittoria. La Lazio torna da Bergamo con uno 0-0 preziosissimo, frutto di sacrificio e compattezza difensiva. L’Atalanta ha spinto per tutta la ripresa, colpendo anche un palo con Zappacosta e costringendo Provedel a una serata di straordinaria intensità, ma i biancocelesti hanno saputo resistere con maturità. Per Sarri, reduce da settimane complicate, arriva un segnale incoraggiante: la squadra sa soffrire e portare a casa punti pesanti anche nelle partite più difficili. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lazio, Provedel blinda la porta: muro biancoceleste a Bergamo

Il protagonista indiscusso della sfida è stato Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste ha salvato la Lazio in almeno quattro occasioni decisive, opponendosi a Lookman, Krstovic e De Roon con riflessi da campione. Nel momento di massima pressione atalantina, quando Zappacosta ha colpito il palo e il Gewiss Stadium sembrava pronto ad esplodere, il numero 94 ha eretto un muro invalicabile.

Non solo parate, ma anche personalità e sicurezza: Provedel ha trasmesso fiducia a tutto il reparto arretrato, guidando i compagni nei momenti più delicati.

Una Lazio compatta e solida: Sarri ritrova la sua squadra

Al netto di un primo tempo bloccato, segnato dall'infortunio di Cancellieri dopo 22 minuti, la Lazio ha dimostrato di sapersi adattare. Guendouzi e Basic hanno lavorato con generosità a centrocampo, Zaccagni ha dato profondità, mentre Isaksen – subentrato – ha provato a rendersi pericoloso in ripartenza.

La squadra di Sarri ha faticato a costruire vere occasioni, ma ha mostrato carattere e organizzazione. È mancata la brillantezza offensiva, ma la capacità di restare in partita fino alla fine ha fatto la differenza.

Le parole di Sarri: “Un punto che vale tanto”

A fine gara il tecnico biancoceleste non ha nascosto la soddisfazione: “Qui a Bergamo è sempre difficile. L’Atalanta ha spinto forte, ma i ragazzi sono stati bravi a non mollare mai. Questo è un punto che dà morale e fiducia”.

Il riferimento alla solidità del gruppo è chiaro: la Lazio sta cercando continuità, e risultati come questo possono segnare una svolta psicologica importante dopo un avvio di campionato altalenante.

Classifica e prospettive: la Lazio guarda avanti con fiducia

In attesa della prossima sfida di campionato contro la Juventus, i biancocelesti possono guardare al futuro con un pizzico di ottimismo in più. Il punto di Bergamo muove la classifica e soprattutto ridà convinzione a una squadra che deve ancora ritrovare la migliore versione di sé stessa.

La stagione è lunga e Sarri sa che serve crescere anche in fase offensiva, ma per ora la priorità era ritrovare compattezza e spirito di sacrificio. Obiettivo centrato.

Analisi finale: un pareggio che pesa come una vittoria

Lo 0-0 del Gewiss Stadium ha un sapore diverso per le due squadre: l’Atalanta si lecca le ferite per le tante occasioni sprecate, la Lazio invece sorride.

Con Provedel eroe della serata e una prova di squadra che ha fatto vedere compattezza e mentalità, i biancocelesti tornano a casa con un punto pesantissimo. Non sarà spettacolo, ma è un segnale forte: la Lazio c’è, sa soffrire e sa resistere.