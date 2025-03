Lazio Women, una giornata di valori e sport con l’Onorevole Semenzato

Una mattinata di sport, ma soprattutto di sensibilizzazione e impegno sociale. Presso il centro sportivo di Formello, la Lazio Women ha accolto l’Onorevole Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, in un incontro che ha ribadito quanto il calcio possa essere veicolo di messaggi importanti ben oltre il campo di gioco. L’incontro, fortemente voluto dalla Fondazione S.S. Lazio 1900, rappresentata dalla presidente Cristina Mezzaroma, ha visto la partecipazione delle atlete biancocelesti, insieme al dottor Valerio De Gioia, consigliere della Corte d’Appello e consulente della Commissione. Al centro del colloquio, il tema della lotta contro la violenza di genere, una piaga sociale che il mondo del calcio – e in particolare quello femminile – ha il dovere di combattere con ogni mezzo possibile.

Le calciatrici della Lazio, attraverso la voce del capitano Antonietta Castiello, hanno omaggiato l’Onorevole Semenzato con i gagliardetti delle squadre biancocelesti maschile e femminile, impreziositi dalle firme dei tesserati, oltre a una copia dello storico album delle figurine Panini, per la prima volta dedicato interamente al calcio femminile. Un gesto simbolico che testimonia il ruolo sempre più centrale delle donne nel panorama calcistico nazionale.

Scambio di doni e significati profondi

Non è mancato lo scambio di regali tra le istituzioni presenti. Enrico Lotito, in rappresentanza della Lazio, ha consegnato all’Onorevole una maglia personalizzata della prima squadra femminile, sottolineando l’impegno del club per la crescita del movimento rosa. In cambio, Semenzato ha donato alla squadra un piccolo quaderno, lo stesso che nelle scuole viene utilizzato dagli studenti per appuntare pensieri e gesti d’affetto verso le figure femminili della loro vita. Un oggetto apparentemente semplice, ma che racchiude un valore educativo fondamentale per le nuove generazioni.

Un ulteriore tocco di sensibilità è arrivato con la donazione di marmellate artigianali da parte dell’Onorevole Semenzato alla dottoressa Mezzaroma. Questi prodotti, realizzati dalla Ca’ Vascon in collaborazione con Coldiretti Donne, contribuiscono a sostenere associazioni che offrono rifugio e sostegno a donne vittime di violenza, oltre a finanziare borse di studio per progetti educativi sul rispetto e la solidarietà sociale.

Lazio e l’impegno per la parità di genere

Foto: S.S. Lazio

A margine dell’evento, la dottoressa Mezzaroma ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Siamo molto felici e orgogliosi di aver ospitato l’Onorevole Semenzato nel nostro Centro Sportivo. La Lazio e la sua Fondazione sono da sempre in prima linea per contrastare la violenza sulle donne e promuovere la parità di genere. Educare al rispetto e all’amore autentico è una missione che deve coinvolgere tutti, e lo sport può essere un veicolo straordinario per diffondere questi valori.”

Parole a cui hanno fatto eco quelle di Martina Semenzato, che ha ribadito come il calcio femminile rappresenti molto più di una disciplina sportiva:

“Il calcio femminile è uno degli elementi fondamentali del cambiamento e dell’evoluzione della nostra società. Il suo impatto va oltre il campo di gioco e abbraccia aspetti sociali, culturali ed economici, contribuendo attivamente alla lotta per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile. Sono onorata di essere stata ospite della Lazio Women, esempio virtuoso di questi valori.”

Il calcio come strumento di consapevolezza e crescita

L’incontro di Formello dimostra ancora una volta che il calcio non è solo gol e risultati, ma anche uno strumento potente per trasmettere messaggi di grande rilevanza sociale. La Lazio Women, con il suo impegno dentro e fuori dal campo, si conferma non solo una realtà in crescita dal punto di vista sportivo, ma anche un modello di riferimento per l’inclusione e la lotta alle disuguaglianze. Una giornata di sport e valori, che lascia il segno ben oltre i confini di Formello.

