Le cantina ritrovata di Alfredo alla Scrofa, testimone della storia enogastronomica della Capitale

Nel cuore più autentico di Roma, dove i sampietrini suonano sotto i passi dei turisti e i profumi della cucina capitolina si insinuano nei vicoli, c'è un luogo dove il tempo non si è mai davvero fermato. È la cantina di Alfredo alla Scrofa, tornata a vivere dopo quattro anni di lavori silenziosi e rispettosi, sotto le fondamenta di uno dei ristoranti più iconici della città. Un restauro che non ha cercato di cancellare la patina del tempo, ma di riportarla alla luce.

Un restauro che è anche un racconto

Quello che si riapre al pubblico non è semplicemente uno spazio sotterraneo bello e suggestivo: è anche un viaggio archeologico e anche sensoriale. Le cantine, incastonate tra mura di epoca romana, si estendono sotto il ristorante in un dedalo di sale intime, dove la temperatura e l'umidità sembrano accordarsi con le esigenze del vino prima ancora che con quelle dell'uomo.

Sono gli stessi ambienti che un tempo venivano utilizzati dal ristorante come luogo di conservazione, testimoni silenziosi della storia gastronomica della Capitale. E se oggi l’offerta si è raffinata e ampliata, l’anima del luogo è rimasta la stessa: autentica, schietta, profondamente romana.

Cinquecento etichette, ma nessuna scelta casuale

Non si entra in cantina da Alfredo solo per guardare. La selezione di oltre 500 etichette è pensata come una mappa, e ogni bottiglia è una tappa di un percorso che si può costruire in base alla propria curiosità o al proprio palato. La direzione è chiara: valorizzare la viticoltura italiana in tutte le sue declinazioni, ma senza chiudersi a esperienze internazionali che meritano attenzione.

La presenza di etichette firmate Alfredo alla Scrofa nasce da una collaborazione diretta con aziende che condividono una stessa visione: fare vino non come prodotto, ma come espressione di un'identità. Ci sono i grandi classici — Barolo, Chianti, Etna — ma anche piccole sorprese dai vigneti delle isole minori, dal bianco salino di Salina al rosso vulcanico di Pantelleria e poi anche una selezione di ottimi vini del Lazio che negli ultimi anni hanno conquistato posizioni di prestigio.

E poi, i vini Triple A: artigianali, autentici, agricoli. Una sezione che racconta la bellezza dell’imperfezione, del vino che cambia, che respira, che va capito prima che giudicato.

Un luogo dove il vino si racconta, non solo si versa

Le cantine non sono state pensate solo per custodire il vino, ma anche per farlo parlare. Le degustazioni guidate del sabato pomeriggio sono un’occasione per sedersi, ascoltare, confrontarsi. Tre i percorsi principali, ognuno con un taglio diverso: I Grandi Rossi Italiani, Viaggio nell’Italia del Vino, e I Vini del Lazio.

Non si tratta di eventi vetrina, ma di esperienze costruite con precisione. I sommelier non raccontano semplicemente i vini, ma costruiscono un dialogo continuo con i presenti, spiegano come leggere un calice, come sentire un profumo, come ascoltare ciò che c’è dietro un’annata.

È un ambiente intimo, raccolto, dove si può parlare con chi produce, conoscere da vicino le storie, le vendemmie difficili, le scommesse vinte e quelle perse. E magari degustare un vino con chi lo ha visto nascere. Questo accade spesso durante le masterclass e gli eventi dedicati ai produttori, che qui trovano uno spazio ideale per incontrare buyer, esperti del settore, ma anche semplici appassionati.

Il vino come cultura, non come moda

In un’epoca in cui si parla tanto di vino naturale, biodinamico, ancestrale, la cantina di Alfredo alla Scrofa non segue le mode, le filtra. Non c’è la smania di collezionare etichette “da Instagram”, ma piuttosto la voglia di proporre vini che abbiano qualcosa da dire. Anche quando sono difficili, anche quando escono dagli schemi.

Un approccio che si riflette nella scelta di creare una sezione dedicata esclusivamente ai vini delle isole minori italiane, territori spesso ai margini, ma capaci di regalare interpretazioni radicali del terroir. Sono vini che parlano piano, ma lasciano un’eco lunga.

Una cantina che è anche spazio culturale

C’è un aspetto spesso trascurato, ma fondamentale, nel progetto: la cantina è anche uno spazio di incontro. Non solo per i clienti, ma anche per le aziende, i produttori, i professionisti. Una zona franca dove organizzare presentazioni, degustazioni private, momenti di formazione.

È raro trovare luoghi che mettano insieme bellezza storica, cura estetica e funzionalità moderna. Qui tutto è pensato per accogliere, per costruire relazioni attorno a una bottiglia. Non ci sono spot, non ci sono effetti speciali: solo il vino, la sua storia e chi ha voglia di ascoltarla.

Roma come sfondo e come complice

Non si può parlare di questa cantina senza ricordare dove ci si trova. Roma non è solo una cornice: è un ingrediente del progetto. Camminare tra le botti, sfiorare le pareti antiche, percepire il silenzio che avvolge ogni sala, è parte dell’esperienza.

Qui il vino non è mai solo vino. È cultura, memoria, artigianato, ma anche gesto quotidiano. Una bottiglia aperta al tavolo di un cliente straniero che assaggia per la prima volta un Pecorino abruzzese. Una verticale di Sangiovese condivisa con un gruppo di studenti di enologia. Una chiacchierata con un piccolo produttore che racconta la sua vendemmia del ’21. La Cantina di Alfredo alla Scrofa ricorda che la bellezza sta anche nei silenzi, nei racconti sussurrati, nei gesti lenti. È un luogo per chi ama bere, certo, ma anche per chi ama capire.

