Le Grotte di Collepardo riaprono al pubblico nel 2026, uno straordinario patrimonio che torna a vivere

Dopo anni di chiusura e incertezze, le Grotte di Collepardo (Fr) si preparano a riaprire le porte a cittadini e turisti nel 2026. Lo ha annunciato ufficialmente la Regione Lazio, confermando un piano di investimenti per il ripristino e la valorizzazione di uno dei siti naturalistici più importanti del territorio ciociaro. Una notizia accolta con soddisfazione dalla consigliera regionale Sara Battisti (PD), che da tempo seguiva la vicenda con interrogazioni e mozioni in Consiglio.

"Non posso che esprimere soddisfazione per gli investimenti annunciati – ha dichiarato Battisti – e ringrazio l'assessore Righini per l'attenzione dedicata a un sito che rappresenta un simbolo dell'identità e delle potenzialità del nostro territorio. Bene che si proceda al più presto con i lavori per ridare vita a questo straordinario patrimonio."

“La chiusura forzata, una ferita per il territorio”

Le Grotte di Collepardo, insieme a quelle di Pastena, hanno rischiato negli anni scorsi di scomparire dall’offerta turistica regionale a causa della crisi finanziaria del consorzio che ne curava la gestione. Battisti ricorda il lavoro svolto nella precedente legislatura per scongiurare il peggio: “Abbiamo portato avanti un’operazione fondamentale per evitare il fallimento del consorzio. Grazie alla sensibilità e all’intervento dell’allora presidente Zingaretti, abbiamo salvaguardato non solo il patrimonio naturale, ma anche i livelli occupazionali grazie a Lazio Crea.”

La chiusura forzata degli ultimi anni, spiega la consigliera, è stata “una ferita per il territorio, che ha visto allontanarsi visitatori e occasioni di sviluppo”. Tuttavia, sottolinea come il PD abbia continuato a mantenere alta l’attenzione sul tema, consapevole del valore ambientale, turistico e occupazionale del complesso carsico.

Turismo e sviluppo locale

Con la riapertura prevista per il 2026, le Grotte di Collepardo potranno tornare a essere un volano per l’economia locale, attirando visitatori da tutto il Lazio e oltre. I numeri registrati prima della chiusura lo confermano: le grotte avevano raggiunto cifre record di presenze, dimostrando la capacità di generare indotto anche per le attività ricettive e commerciali della zona.

"Seguirò con attenzione – promette Battisti – tutte le procedure necessarie per rispettare le tempistiche annunciate. L'obiettivo è che le Grotte non solo riaprano nei tempi previsti, ma che siano sempre più conosciute e tutelate per le generazioni future."

Un patrimonio naturalistico da preservare

Situate nel cuore dei Monti Ernici, le Grotte di Collepardo rappresentano un gioiello carsico di grande valore scientifico e paesaggistico. Il complesso sotterraneo, noto per le maestose stalattiti e stalagmiti, è stato per decenni meta di scolaresche, studiosi e turisti, diventando un punto di riferimento per l’educazione ambientale e la promozione del territorio.

Le Grotte di Collepardo riapriranno al pubblico nel 2026. Lo ha annunciato ufficialmente la Regione Lazio, confermando investimenti per il ripristino e la valorizzazione di uno dei gioielli carsici più affascinanti dell’Italia centrale. Situate nel cuore dei Monti Ernici, le grotte – note anche come Grotte dei Bambocci – sono famose per le spettacolari formazioni di stalattiti e stalagmiti che, per la loro forma bizzarra, ricordano figure umane e animali.

Ma Collepardo non è solo natura sotterranea: questo piccolo borgo della provincia di Frosinone è un concentrato di storia, paesaggi mozzafiato e tradizioni che lo rendono una meta perfetta per chi cerca autenticità e bellezza fuori dalle rotte più battute.

Le Grotte dei Bambocci

Chi ha avuto la fortuna di visitarle in passato, ricorda l'emozione di percorrere i corridoi umidi e freschi, osservando le stalattiti pendere come drappi di pietra e le stalagmiti crescere dal suolo come sculture di un artista visionario. Le forme curiose hanno ispirato nei secoli soprannomi popolari: "il gigante", "il cammello", "il drago".

Chiuse da anni per lavori di messa in sicurezza, le grotte torneranno finalmente accessibili grazie a un progetto di restauro voluto dalla Regione Lazio. L’obiettivo è coniugare la fruizione turistica con la tutela di un ecosistema fragile e prezioso.

Il Pozzo d’Antullo

A pochi minuti dalle grotte, un’altra meraviglia carsica aspetta i visitatori: il Pozzo d’Antullo, una dolina naturale di oltre 300 metri di circonferenza e 60 di profondità. La sua imponenza lascia senza parole e racconta la forza della natura che, nei millenni, ha plasmato il territorio degli Ernici. Un sentiero ben segnalato conduce al bordo della voragine, da cui si può osservare il fondale verdeggiante, spesso popolato da uccelli rapaci.

Certosa di Trisulti

Chi visita Collepardo non può ignorare la Certosa di Trisulti, un antico monastero cistercense immerso nei boschi, a pochi chilometri dal borgo. Fondato nel XIII secolo, il complesso monastico affascina per la sua architettura sobria ed elegante e per la biblioteca storica, che custodisce manoscritti e volumi di inestimabile valore. Dal 2018 la Certosa è al centro di un progetto di rilancio culturale, con eventi e percorsi di visita che ne raccontano la storia secolare.

Passeggiare nel borgo medievale

Il centro storico di Collepardo è un piccolo capolavoro a cielo aperto. Case in pietra, vicoli stretti e piazzette raccolte attorno al Palazzo comunale e alla Chiesa di San Rocco invitano a una passeggiata lenta, per godersi l'atmosfera intima e autentica di un borgo che ha saputo preservare la sua anima medievale.

Ecomuseo e Monte Rotonaria

Per gli amanti del trekking, Collepardo offre l’ascesa al Monte Rotonaria, la vetta più alta dei Monti Ernici nel territorio comunale, da cui si gode una vista panoramica che spazia fino ai rilievi dell’Abruzzo e al Mar Tirreno nelle giornate più limpide.

Chi preferisce un’immersione nella cultura locale, può visitare l’Ecomuseo di Collepardo, un percorso diffuso che racconta storie di pastori, artigiani e contadini, con tappe che valorizzano il territorio e le sue peculiarità.

Un nuovo capitolo per il turismo ciociaro

La riapertura delle Grotte nel 2026 segnerà un nuovo capitolo per Collepardo e per l’intero territorio della Ciociaria. Dopo anni di chiusura e attesa, il borgo potrà tornare a essere una destinazione di riferimento per il turismo naturalistico e culturale del Lazio, con un’offerta che unisce paesaggi, storia e sapori genuini.

© Riproduzione riservata