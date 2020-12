Le Nuove Br minacciano Report: “Cercate meglio negli armadi, oltre agli scheletri avete le bombe”

“Voi il marcio del sistema corrotto. Solo falsa informazione per potere e poltrone. Cercate meglio negli armadi, oltre agli scheletri avete le bombe”. E’ il testo della lettera minatoria che le Nuove Brigate Rosse hanno inviato nei giorni scorsi alla redazione di Report a Roma. La lettera, in busta chiusa, è arrivata da Padova qualche giorno fa, ma a causa delle indagini in corso, la notizia non è stata diffusa. Oggi l’Adn Kronos, venuta a conoscenza del fatto, ha contattato l’autore e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci e la notizia è stata resa pubblica. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Alla nostra redazione Ranucci racconta dell'arrivo della busta e del fatto che conteneva polvere bianca. C'è scritto anche "Antrace attenzione". Le spore di antrace, la dannatissima polvere bianca che seminò terrore nel mondo a partire dal 2001. Era farina, ma rimane il contenuto della lettera e soprattutto la firma famigerata della stella a cinque punte delle Brigate Rosse.

Report è sempre di più la trasmissione d’inchiesta per eccellenza del servizio pubblico. Ormai ogni settimana il rumore che fanno i servizi della trasmissione guidata da Sigfrido Ranucci arriva a tutti. Un pubblico solido ma poco rilevante nei numeri fino a qualche anno fa. Oggi Report è ogni settimana una delle trasmissioni più viste in assoluto. Con un indice di gradimento, un’autorevolezza e una risposta sugli altri media mai avuta prima. Report piace alla gente, indaga su quello che interessa veramente agli italiani, non si ferma davanti a nessuno e comincia a raggiungere un risultato che sembrava ormai inarrivabile.

Perché non succede il terremoto dopo una puntata di Report? Questo si è chiesto il pubblico fino a qualche anno fa. Oggi le cose stanno andando diversamente. Il terremoto con Report comincia addirittura prima di ogni puntata. E il clamore arriva a tutti, come il valore delle loro inchieste. Concludiamo con le parole di Sigfrido Ranucci, poco fa al nostro giornale: “Nessuno può pensare di utilizzare delle minacce per fermare Report. È una squadra che è al servizio del pubblico”.