Le stanno richiamando in massa: se hai questa auto inizia a preoccuparti | Puoi rischiare addirittura la vita

Quello che sta accadendo a questa auto è a dir poco sbalorditivo. Controlla se la tua macchina è tra queste.

La casa produttrice sta ritirando dal mercato tante delle sue autovetture, perché ritenute molto pericolose. Se è quella che hai in garage, stai molto attento e non metterti al volante.

La nota azienda automobilistica tedesca, che rappresenta da decenni un punto di riferimento per chi ama le due ruote, ha appena diffuso un annuncio inaspettato: i proprietari di queste auto devono recarsi con urgenza presso le concessionarie in cui hanno acquistato la loro vettura.

A quanto pare, chi guida questa automobile rischia grosso. Scopriamo che cosa è saltato fuori e qual è il motivo dell’urgente richiamo.

Auto a rischio, l’annuncio preoccupante della famosa casa automobilistica tedesca

Quella di cui parliamo è la più famosa casa automobilistica tedesca, nota a livello globale, che ha avviato la sua attività agli inizi del ‘900 e più di preciso nel 1917, quando era impegnata nella creazione di motori aeronautici. Con il tempo, la produzione si è ampliata, cominciando a specializzarsi nella realizzazione di auto ed è diventata una delle aziende leader del mercato automobilistico.

Oggi il fatturato della famosa Società di Monaco di Baviera sfiora i 100 miliardi. Insomma, chiunque compra una macchina di questo brand acquista un piccolo, o grande, gioiello della meccanica e della tecnologia. Eppure una delle automobili prodotte ora rappresenta un grande rischio per chi si mette al volante. L’azienda in questione è il prestigioso gruppo Bmw e, a quanto pare, ha annunciato il richiamo di una linea di autovetture molto diffuse in tutta Europa.

MINI Cooper SE pericolose richiamate dal mercato

La BMW ha annunciato il richiamo di circa 140.000 MINI Cooper SE, a seguito di alcune gravi segnalazioni, da parte di automobilisti che sono rimasti coinvolti in incidenti. Il problema nasce da difetto nel sistema della batteria che potrebbe provocare surriscaldamenti e perfino incendi, anche quando i veicoli sono parcheggiati. Gli incidenti segnalati si sono verificati uno negli Stati Uniti, lo scorso anno, e uno in Germania all’inizio del 2024.

Ora BMW sta provvedendo ad installare sulle auto della serie un aggiornamento software, capace di rilevare i malfunzionamenti della batteria, di ridurre al carica sotto al 30 per cento in caso di problemi e di inviare un messaggio di alert al conducente. La casa automobilistica tedesca ha invitato tutti i proprietari delle MINI Cooper SE ritirate a portare il proprio veicolo presso le officine autorizzate per eseguire l’aggiornamento necessario.