“Le storie finiscono”: Milly Carlucci, annuncio a cuore aperto | Nuova vita senza di lui

Tutto ha un inizio e quasi sempre ha anche una fine. Le relazioni sentimentali e quelle professionali conoscono una propria parabola molto precisa. Anche una super professionista del mondo dello spettacolo come Milly Carlucci ha dovuto affrontare vicende di questo tipo.

Nella vita privata la conduttrice televisiva, che pochi giorni fa ha festeggiato i suoi primi settant’anni, è felicemente legata al marito Angelo Donati, con il quale è convolata a nozze nel lontano 1985.

In questi trentanove anni dal rutilante mondo del gossip non è mai trapelato alcunché in merito a qualche possibile ‘scappatella’ extraconiugale dei due sposi. Milly Carlucci ha più volte definito a prova di crisi la sua relazione con il marito.

Qualche addio, a volte anche doloroso, si è invece consumato in ambito lavorativo soprattutto durante le diciannove edizioni di ‘Ballando con le stelle‘, lo storico dancing show del sabato sera di Rai Uno ideato e condotto dalla presentatrice di Sulmona.

In così tanti anni era ed è impossibile che la squadra dei ballerini rimanesse la stessa. Il tempo modifica i rapporti tra le persone, molti sono attratti da nuove e intriganti proposte di lavoro. E proprio questo è puntualmente accaduto dal 2005 ad oggi.

Uno dei maestri di ballo più brillanti e talentuosi del team di ‘Ballando’, Raimondo Todaro, nel 2020 lasciò il dancing show perché attratto dalla proposta di ‘Amici‘. Da Milly Carlucci a Maria De Filippi, il passo si rivelò più breve del previsto.

Ora Raimondo Todaro ha lasciato anche il talent di Canale 5 e la domanda sorge spontanea: potrebbe tornare a ‘Ballando’? La risposta inequivocabile arriva proprio da Milly Carlucci ai microfoni di SuperGuidaTv.

“Faccio fatica a seguire il presente, figuriamoci il futuro. Come dicevo nella vita non si sa mai. Direi che ognuno ha una parabola e un percorso nella vita e nella professione. A tutte le persone che ho incrociato, specialmente ai ballerini a cui ho dato fiducia e che grazie a Ballando hanno trovato un loro spazio nello spettacolo, posso solo augurare il meglio ma poi le storie finiscono“.