Le tue unghie sono così? Puoi soffrire di problemi cardiaci: prenota una visita prima di subito

Fai molta attenzione alle tue unghie: se noti questo particolare, prendi subito appuntamento con il medico.

Se vedi qualcosa di strano o di diverso dal solito, sappi che è il caso di approfondire, potrebbero essere solo unghie fragili, ingiallite dal fumo di sigarette ma potresti anche avere delle carenze di calcio o anche scoprire di soffrire di un disturbo più importante.

Non tutti lo sanno, ma le unghie sono la cartina di tornasole del nostro stato di salute. Controlla subito le tue mani per capire se c’è qualcosa che non va.

Non sottovalutare mai il colore, la forma, lo spessore e le macchie sulle unghie: ecco a che cosa potresti andare incontro senza saperlo.

Unghie, quando c’è da preoccuparsi

Tutti sanno che le mani sono una sorta di biglietto da visita e per questa ragione si è diffusa sempre più l’abitudine di tenerle curate e in ordine ma al di là dell’aspetto estetico e dell’igiene le mani sono anche la cartina di tornasole di qualcosa di più importante e possono dirci tanto sul nostro stato di salute. Questo è ancor più vero per le unghie. Le unghie sono soggette a tante patologie diverse e dunque occorre sempre accertarsi del fatto che siano in salute. Non bisogna sottovalutarne l’aspetto la forma il colore, lo spessore.

Una delle patologie a carico del letto ungueale è la cosiddetta unghia a bacchetta, conseguenza della patologia nota come ippocratismo digitale, che si manifesta con macchie di colore chiaro sulle unghie, che si sviluppano in orizzontale, come delle linee sottili. In particolar modo, la terza falange delle mani, ma anche dei piedi, si deformano e si ingrossano per via di un problema all’angolo che sta alla base dell’unghia. Non si tratta però di una patologia che si limita sempre all’unghia, ma può anche essere il sintomo di qualcosa di più grave. Scopriamo di che cosa si tratta.

Il legame tra l’aspetto delle unghie e la salute del cuore

Un unghia che presenta una forma un colore uno spessore alterato dunque non è solo poco bella da vedere ma può anche essere l’indice di una malattia vera e propria. Dunque se si nota qualcosa di particolare nelle proprie unghie, la prima cosa da fare è di rivolgersi al proprio medico per approfondire e risalire alla causa delle anomalie.

Non si tratta di essere allarmisti ma la verità è che sottoporsi a visite e controlli medici è fondamentale per essere certi che quell’alterazione non sia dovuta a disfunzioni del sistema cardio circolatori. Purtroppo le cosiddette unghie a bacchetta infatti si presentano, a volte, in concomitanza a problemi di salute del cuore, dunque occorre controllare la funzionalità cardiaca.