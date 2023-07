LeBron James, Tmz: il figlio Bronny ha avuto un arresto cardiaco in campo

(Adnkronos) – Bronny James, 18enne figlio maggiore di LeBron James, è stato colpito da un arresto cardiaco ieri mentre si allenava a Usc, il college con cui giocherà nel campionato Ncaa. Lo riferisce Tmz.com, affermando che ieri il giocatore si è sentito male durante un allenamento. "Lo staff medico è stato in grado di soccorrerlo e di trasportarlo in ospedale. Ora è in condizioni stabili e non è più in terapia intensiva. Chiediamo rispetto e privaci per la famiglia James, forniremo aggiornamenti quando ci saranno altre informazioni", ha detto un portavoce della famiglia. "LeBron e Savannah (moglie di LeBron, ndr.) vogliono pubblicamente ringraziare lo staff medico e tecnico di Usc per il lavoro incredibile e per l'impegno a favore della sicurezza dei loro atleti", ha aggiunto il portavoce. "Chiediamo rispetto per la privacy della famiglia James, assicurando che vi terremo informati". Secondo Tmz, i soccorsi sono stati allertati alle 9.26 di ieri mattina con una telefonata dal Galen Center, dove Usc si allena e gioca le gare casalinghe. La chiamata faceva riferimento ad un giocatore 18enne privo di conoscenza. L'atleta è stato trasferito in ospedale in ambulanza. Bronny James è una matricola dell'University of Southern California e il figlio più grande della star dei Lakers LeBron James. Bronny è tra i favoriti nella rosa di chi può essere scelto, durante il Draft Nba 2024, e coronare così il sogno del padre di giocare insieme al figlio.

—[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata