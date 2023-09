LeBron James vuole Dream Team Usa alle Olimpiadi 2024

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti con un nuovo Dream Team guidato da LeBron James alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il flop ai Mondiali di basket 2023, chiusi al quarto posto, gli Usa preparano una parata di stelle Nba per i Giochi olimpici del prossimo anno. Regista dell'operazione, secondo The Athletic, è LeBron James: l'obiettivo è portare in Francia una nazionale in grado di reggere il confronto con il Dream Team per eccellenza, quello che a Barcellona 1992 diede spettacolo con Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e un'altra manciata di totem della pallacanestro. La stella dei Los Angeles Lakers è pronto a partecipare all'avventura a cinque cerchi e ha già contattato altri big Nba per volare in Francia. James ha parlato con Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum e Draymond Green: tutti sono pronti a dire sì alla convocazione. Nel gruppo entrerebbero volentieri anche Devin Booker, Damian Lillard, De'Aaron Fox e Kyrie Irving. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

