Lecce-Cagliari 1-1, Oristanio risponde a Gendrey

(Adnkronos) – Lecce e Cagliari si dividono la posta con l'1-1 al Via del Mare con i gol di Gendrey e Oristanio. I salentini salgono a 21 punti mentre i sardi si portano a 15 momentaneamente fuori dalle ultime tre posizioni. Partita equilibrata e con diversi capovolgimenti di fronte, con la squadra di Ranieri che parte meglio sfiorando il vantaggio con Nande ma è poi la squadra di casa a passare in vantaggio con la prima rete in Serie A di Gendrey che al 31' su calcio d'angolo a giro di Oudin, prende il tempo ad Augello e di testa manda la palla in rete per l'1-0. Nel finale il Cagliari prova a riproporsi in avanti ma non trova mai la porta e anzi rischi di subire il raddoppio al 38'. Sempre su calcio d'angolo, Gonzalez schiaccia di testa, la palla finisce a Krstovic che ad un metro dalla porta in posizione defilata manda clamorosamente a lato. Ad inizio ripresa ancora Lecce pericoloso con Gallo che al 48' sfiora il raddoppio. La squadra di Ranieri alza i ritmi e al 68' trova il pari: punizione dalla trequarti di Viola, con Oristanio che sbuca tra le linee e devia verso la porta, Falcone riesce ad intercettarla, ma la palla attraversa la linea di porta e dopo il check Massa conferma la rete dell'1-1. Al 71' il Cagliari sfiora il raddoppio con una gran tiro di Prati da fuori area, ma Falcone di pugno compie un miracolo e devia in angolo. —[email protected] (Web Info)

