Lecce-Roma 0-2: in piena emergenza la risolvono i centravanti

Lecce-Roma segna il ritorno alla vittoria in trasferta per la squadra di Gasperini dopo un mese e mezzo dall’ultima volta (il 23 novembre scorso, Cremonese-Roma 1-3). Lo fa dopo un periodo negativo e in una partita con molte assenze: 3 punti dal peso specifico molto elevato.

Lecce-Roma: la cronaca del primo tempo

Gian Piero Gasperini per Lecce-Roma è in completa emergenza: tra squalificati, convocati in Copa d'Africa e indisponibili dell'ultimo minuto sono 9 gli assenti: Mancini, Hermoso, Ndicka, El Aynoaui, Bailey, Pellegrini, Baldanzi, Gollini e per ultimo Rensch. Così il tecnico giallorosso deve rivisitare l'intera difesa: sempre a 3 vengono schierati Celik, Ziolkowski e Ghilardi. A centrocampo viene scelto El Shaarawy sulla sinistra, Wesley sulla destra, Kone e Pisilli in mezzo con Cristante avanzato nel ruolo di trequartista di sinistra che, affiancato da Dybala, sostengono Ferguson. Inizialmente in panchina Soulé. Anche il Lecce dell'ex Di Francesco (non presente in panchina in quanto squalificato) deve fare in conti con degli assenti e schiera un 4-3-3 con il tridente formato di Sottil, Camarda e Banda.

Inizio partita contratto – solo una punizione di Dybala che termina sulla barriera – che si sblocca con il gol del vantaggio degli ospiti. La Roma sviluppa un’ottima manovra partendo da sinistra e poi colpisce andando in verticale dai 30 metri: Cristante innesca Dybala, stop e filtrante per di destro aggancia, si gira e calcia rasoterra ad incrociare. Falcone non può nulla e per l’irlandese è il quinto gol stagionale.

Il ritmo della partita subito rallenta, impedendo alcune potenziali ripartenze che il Lecce a inizio partita ha avuto. Verso la fine del primo tempo la Roma flirta con il raddoppio: al 37' El Shaarawy viene liberato al limite, ma il tiro è murato da Veiga. Dal corner successivo Wesley mette una seconda palla in mezzo, Pisilli aggancia e batte Falcone ma è partito in posizione di fuorigioco. A tre dal 45' è invece Falcone a dire di no a Ferguson su una palla vagante in area

Dovbyk entra, segna e si fa male

Nell'intervallo Di Francesco inserisce N'Dri per Banda e dopo qualche minuto Pierotti per Sottil: l'argentino dopo 6 minuti dal suo ingresso in campo si divora il gol del pareggio. Manu Kone perde palla malamente, N'Dri si invola sulla destra dopo una palla velenosa persa da Manu Koné e mette il pallone a rimorchio per Pierotti: una specie di rigore in movimento su cui però colpisce malissimo.

All'ora di gioco Gasperini cambia l'attacco e la fascia sinistra: fuori Ferguson ed El Shaarawy, dentro Dovbyk e Tsimikas. Dybala a centroarea non indirizza in porta un cross molto potente di Wesley, poi N'Dri si accentra e calcia dal limite dell'area ma troppo debolmente (68'). Per il Lecce dentro Stulic e Gorter ma al minuto 71 arriva il raddoppio della Roma.

Corner di Dybala lungo per tutti, riceve Pisilli che calcia di controbalzo al limite dell’area piccola, Dovbyk corregge in rete. Terzo gol stagionale per l’ucraino dopo i centri contro Verona e Parma.

La Roma cerca di mettere in ghiaccio la partita anche sotto il profilo del ritmo ma aumenta anche il nervosismo. All’83’ Dovbyk accusa un problema muscolare (sostituito, al suo posto il primavera Alessandro Romano), per permettere i soccorsi Cristante trattiene il pallone provocando i giocatori del Lecce: ammonito, insieme a Gaspar, salterà Roma-Sassuolo. È l’ultimo highlights di una partita vinta meritatamente dalla Roma, che torna al successo in trasferta dopo le sconfitte di Cagliari, Torino e Bergamo.