Lega, verso Pontida senza Bossi. Il Senatur resta a Gemonio

(Adnkronos) – Umberto Bossi non dovrebbe essere a Pontida domani anche quest'anno secondo quanto apprende l'Adnkronos. Lo scorso anno, l'assenza del Senatur fu annunciata proprio nella mattina di domenica -era il 18 settembre- mentre stava per salire sul palco Salvini per il suo intervento. Un forfait del fondatore della Lega fu motivato dal fatto, come fu fatto trapelare, che il vecchio capo aveva scelto di passare in famiglia il compleanno, che celebra il 19 settembre.

Bossi è stato l'ideatore della kermesse di Pontida, che fu da lui 'inaugurata' nel 1990, il 19 maggio. Una festa di popolo che lo vide sempre presente fino al 2017, anno in cui non venne messo in scaletta un suo intervento dal palco. Assente anche nel 2018 e 2019, il Senatur, dopo l'annullamento dell'evento per il Covid per le edizioni del 2020 e 2021, disertò anche lo scorso anno. Scelta ribadita anche oggi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata