Legali Tonali su scommesse: “Sandro ha fornito piena collaborazione”

(Adnkronos) – "Nella giornata di ieri, il signor Sandro Tonali si è recato al palazzo di Giustizia di Torino per essere esaminato dal Pubblico Ministero Dott.ssa Manuela Pedrotta, così come precedentemente avvenuto con il Procuratore Federale Dott. Giuseppe Chiné, nell'ambito dell'indagine sportiva. Durante entrambe le audizioni, Sandro ha chiarito in modo esauriente la propria posizione, fornendo altresì piena collaborazione alle autorità inquirenti". Queste le parole di Maurizio Scaccabarozzi e Marco Feno legali del calciatore azzurro del Newcastle Sandro Tonali all'Adnkronos sulla vicenda delle scommesse. "Essendovi indagini in corso, tuttavia, non è possibile allo stato rendere dichiarazioni pubbliche relative al merito della vicenda oggetto di investigazione, nella speranza e convinzione che Sandro Tonali possa veder definita al più presto la propria posizione, per dare seguito positivo al percorso già intrapreso", hanno concluso i legali. Sul tema è intervenuto anche il club inglese dove gioca attualmente Tonali. "Il Newcastle United può confermare che Sandro Tonali è oggetto di indagine da parte della Procura italiana e della Federcalcio italiana (Figc) in relazione ad attività di scommesse illegali. Sandro è pienamente impegnato nelle indagini e continuerà a collaborare con tutte le autorità competenti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno sostegno del club". Così il Newcastle in una nota prende ufficialmente posizione in merito all'inchiesta sulle scommesse illecite che riguarda il suo tesserato. "A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento".

