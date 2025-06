Legambiente Lazio, i quartieri più caldi di Roma negli ultimi 10 anni

I nuovi epicentri del caldo estremo

Nel cuore dell’estate romana, dove il respiro sembra rarefarsi e l’asfalto restituisce il calore come un ferro arroventato, Legambiente Lazio consegna alla città un documento destinato a far discutere: “I quartieri più caldi di Roma negli ultimi dieci anni”. Un’analisi meticolosa e spietata, sviluppata attraverso dati satellitari e condotta sul periodo 2014-2024, che fotografa una Capitale sempre più segnata dalle disuguaglianze climatiche.

Non c’è solo la narrazione dei picchi meteorologici o l’ennesimo record infranto. Dietro la mappa termica elaborata da Legambiente c’è la storia di una città che sta progressivamente perdendo la sua capacità di proteggere i suoi abitanti dal cambiamento climatico. E i luoghi più colpiti non sono affatto casuali.

Commercity, Trullo, Grottarossa

I numeri parlano chiaro: 54°C a Commercity, nell'immensa distesa industriale di Ponte Galeria. Stessa temperatura nel polo logistico del Trullo. E addirittura 57°C nel deposito ATAC di Grottarossa, dove ogni estate gli operai si ritrovano immersi in un deserto di asfalto e metallo surriscaldato.

Luoghi dove si lavora, si suda, si resiste. Ma sempre più spesso si soffre, a causa di un microclima che rasenta condizioni estreme. "Invivibili" li definisce Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. Ed è difficile dargli torto. Questi poli rappresentano la perfetta convergenza di tutti i fattori di vulnerabilità urbana: cemento impermeabile, assenza di vegetazione, superfici riflettenti e carenza strutturale di ombreggiamento. Non si tratta solo di cattiva progettazione urbanistica, ma del risultato di un modello economico — quello della logistica e della mobilità su gomma — che ha occupato, senza alcun compromesso ecologico, le periferie di Roma.

Le periferie bollenti

C'è poi un altro dato che colpisce nel rapporto: i quartieri urbanistici dove vivere, nei mesi estivi, significa sottoporsi a una vera e propria prova di resistenza. Ciampino e Casetta della Mistica, ad esempio, superano costantemente i 47°C al suolo tra giugno e agosto. Subito dopo troviamo Omo, Lucrezia Romana, Gregna, Appia Sud, Tor Sapienza, Romanina, Torre Angela, Giardinetti, Tor Vergata e Centocelle. Tutti sopra i 46°C.

Non sono solo aree geografiche: sono quartieri densamente popolati, spesso abitati da fasce sociali già provate da altre forme di disagio. In questi luoghi il calore non è solo una condizione meteorologica, ma un fattore aggravante di fragilità sociale. Chi vive in questi quartieri ha spesso meno risorse per installare condizionatori, meno possibilità di lasciare la città nei periodi critici, e un accesso limitato a spazi verdi e servizi pubblici di qualità.

La “cooling poverty”, cioè la povertà legata all’impossibilità di raffrescarsi adeguatamente, diventa così una nuova frontiera dell’ingiustizia climatica.

L’altra Roma, i quartieri che respirano

Il confronto con le zone “fresche” della città è tanto netto quanto eloquente. Castel Porziano, Castel Fusano, Acquatraversa, Villa Ada e Trionfale registrano medie tra i 35 e i 39°C – ben 15 gradi in meno rispetto ai poli logistici e alle periferie. La differenza? Vegetazione abbondante, tessuti urbani meno densi, suolo permeabile e assenza di grandi insediamenti industriali.

Il paradosso è evidente: i quartieri più verdi, e dunque più vivibili, sono anche quelli abitati dalle classi più agiate o comunque meglio infrastrutturate. Roma, in questo senso, riproduce su scala urbana una dinamica globale: il caldo non colpisce tutti allo stesso modo, e dove le risorse sono scarse, l'impatto del riscaldamento è esponenzialmente più alto.

Soluzioni concrete, non slogan

Nel rapporto non mancano le proposte, e sono tutt'altro che astratte. Legambiente chiede interventi diretti e misurabili: stop al consumo di suolo, creazione di boschi urbani, sostituzione degli alberi vetusti con specie autoctone resistenti al calore, installazione di pannelli fotovoltaici nei parcheggi a raso, che possano generare ombra e allo stesso tempo energia rinnovabile. E ancora, realizzazione di rifugi climatici outdoor, spazi pubblici ombreggiati e dotati di acqua potabile per offrire refrigerio a chi è costretto a vivere — o a lavorare — all'aperto.

Si tratta di proposte che vanno ben oltre la semplice “greenizzazione” simbolica della città. È una chiamata all’azione, rivolta non solo alle istituzioni, ma anche alle imprese. Perché il problema climatico di Roma è anche un problema di responsabilità condivisa: ogni parcheggio asfaltato, ogni cantiere che sostituisce verde con cemento, contribuisce ad alzare la temperatura media e peggiorare la vita quotidiana di migliaia di persone.

Una città da ripensare

Roma, oggi, è una città spaccata dal calore. Da una parte i quartieri-bolla, freschi e vivibili, protetti da alberature storiche e da una maggiore capacità di adattamento. Dall'altra, le distese roventi di logistica e periferia, dove il calore si sedimenta e trasforma l'ambiente in una trappola termica.

Quello che emerge dal rapporto di Legambiente è più di una fotografia: è un manifesto. Che racconta di una Capitale che non può più permettersi di subire il cambiamento climatico senza cambiare a sua volta. Serve una nuova visione urbanistica, una pianificazione radicalmente differente, e un impegno corale per fare della lotta alle disuguaglianze climatiche una priorità.

Roma, per rinascere, dovrà imparare a progettare non solo contro la crisi ambientale, ma per le persone. Solo così potrà davvero diventare una città giusta, sicura – e vivibile.

© Riproduzione riservata