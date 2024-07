Legambiente monitora dieci laghi del Lazio: promossi e bocciati

Nel corso della stagione estiva 2024, la Goletta dei Laghi di Legambiente ha effettuato un ampio monitoraggio delle acque dei laghi del Lazio. I risultati, frutto di cinque giorni di appuntamenti in ciascuna delle province, hanno evidenziato che solo tre dei venticinque punti campionati superano i limiti di legge per la presenza di inquinanti: uno nel Lago di Bolsena (VT), uno nel Lago di Sabaudia (LT) e uno nel Lago Albano (RM).

Risultati del monitoraggio

Dai venticinque punti campionati nei laghi laziali, i tre risultati oltre i limiti di legge sono stati individuati nei seguenti punti:

Lago di Bolsena (VT)

Lago di Sabaudia (LT)

Lago Albano (RM)

Tutti gli altri prelievi sono risultati entro i limiti di legge, inclusi quelli effettuati nei laghi di Bracciano (RM), Fondi e Fogliano (LT), Vico (VT), Canterno (FR), Turano (RI) e Salto (RI).

Emilio Bianco, portavoce nazionale della Goletta dei Laghi, ha commentato: “Lo stato di salute complessivo dei laghi del Lazio è positivo, considerando che solo tre punti critici sono emersi su un vasto numero di prelievi effettuati. Non vogliamo sostituirci alle autorità competenti, ma supportarle e stimolare un miglioramento continuo nella gestione dei nostri bacini idrici”.

Iniziative e il protocollo di monitoraggio

Il viaggio della Goletta dei Laghi ha toccato dieci laghi in tutte le province del Lazio, compresi laghi di origine vulcanica, artificiale, carsica e costiera. Durante queste tappe, Legambiente ha organizzato numerose iniziative sulle sponde dei laghi di Bracciano, Albano, Canterno, Vico e Turano, tra cui laboratori di educazione ambientale, incontri con le istituzioni e le aziende locali, conferenze stampa e momenti di pulizia delle sponde.

I campioni per le analisi microbiologiche sono stati prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero fino al momento dell’analisi, effettuata entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati erano principalmente microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli), con l’obiettivo di individuare eventuali criticità nel sistema di depurazione e promuovere azioni correttive.

Criticità e interventi futuri

Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, ha dichiarato: “I laghi del Lazio sono una risorsa inestimabile per la nostra regione. Anno dopo anno riscontriamo sempre meno criticità, e ci auguriamo che questa tendenza continui. Per i punti inquinati emersi quest’anno, siamo a disposizione dei sindaci e delle autorità competenti per investigare le cause e risolvere le problematiche.

L’obiettivo è migliorare la qualità delle acque del Lago di Bolsena, affrontare l’impatto della chimica nel Lago di Vico, risolvere la mancata depurazione nel Lago di Sabaudia e ridurre la pressione antropica sul Lago Albano”.

Focus sulla depurazione

Quest’anno ricorre il trentennale della Legge Galli, che nel 1994 ha rivoluzionato l’organizzazione del servizio idrico integrato in Italia, prevedendo una gestione unitaria e integrata dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. Nonostante i progressi, la depurazione resta una delle problematiche principali in Italia, con 910 agglomerati ancora non conformi ai requisiti della Direttiva sulle acque reflue.

Nel Lazio, cinque agglomerati (Anagni, Civita Castellana, Fontana Liri-Arce, Orte e Roma) sono ancora in procedura di infrazione secondo la valutazione della Commissione Europea. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto interventi per modernizzare le reti fognarie italiane e adeguare i sistemi di depurazione, con 17 progetti ammessi a finanziamento nella regione Lazio.

Il bilancio complessivo del monitoraggio dei laghi laziali da parte della Goletta dei Laghi di Legambiente per il 2024 è positivo, con solo tre punti critici su venticinque prelievi. L’impegno di Legambiente continua a essere fondamentale per sensibilizzare le comunità locali, supportare le autorità competenti e promuovere la tutela e la valorizzazione dei laghi del Lazio.