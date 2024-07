Legge 104, i permessi mensili arrivano a 6 | UFFICIALE: da oggi ti spettano di diritto

Aumentano i giorni di ferie per la legge 104: ecco come ottenerli (ilquotidianodellazio.it / pexels)

Più giorni di permesso per i titolari della Legge 104, ora è tutto vero

Sono molte le famiglie italiane che godono delle agevolazioni previste dalla Legge 104. Queste consistono sia in supporti economici, sia in facilitazioni personali e in permessi di lavoro. Questa legge, infatti, tutela sia ha una forma di disabilità, sia chi se ne prende cura e quindi svolge il ruolo di “caregiver”.

Questa legge, nello specifico, tutela chi ha una comprovata minorazione fisica, psichica o sensoriale, oppure una difficoltà di integrazione relativa, di relazione o di apprendimento che causino problemi a livello sociale o professionale. Queste persone, così come i caregiver, godono quindi di entrate economiche extra, così come di giorni di permesso e di ferie specifici e ulteriori a quelli stabiliti dalla legge.

Nell’ultimo periodo, poi, questi giorni di permesso sono anche aumentati: oggi chi gode della legge 104 può arrivare ad averne addirittura sei, ecco perché e come.

Sei giorni di permesso con la Legge 104

L’articolo 3 della legge 104 disciplina i giorni di permesso per i titolari di legge 104. Nello specifico, per i famigliari ne sono previsti tre al mese, che possono essere usati per intero o anche in modo frazionato, per esempio un’ora al giorno o un paio d’ore a settimana. Questi giorni, inoltre, non si perdono con l’inizio della nuova mensilità: se, ad esempio, a gennaio il titolare di legge 104 non ha usufruito dei tre giorni di cui ha diritto, questi transitano sul mese di febbraio e quindi per quella mensilità la persona può godere di ben sei giorni di permesso.

Ogni variazione, comunque, va comunicata all’INPS. È questo ente, infatti, che si occupa di certificare i permessi relativi alla legge 104. Per godere di tutti i benefici previsti da questa legge, per il titolare e per il caregiver, è necessario quindi presentare domanda all’INPS, allegando le certificazioni della disabilità e tutto ciò che ne consegue.

Chi gode della lege 104

Secondo la legge italiana, godono delle agevolazioni relative alla legge 104 i figli, naturali o adottivi, con disabilità grave, così come i mariti, le mogli ma anche i partner nelle cosiddette coppie di fatto.

Ne godono, poi, anche i famigliari fino al 2° grado di parentela o fino al 3° grado, nel caso in cui i genitori o il partner della persona con disabilità abbiano almeno 65 anni di età o loro stessi abbiano patologie invalidanti. Ne godono poi i portatori di handicap e chi ha una disabilità grave.