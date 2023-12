Lenny Kravitz in concerto in Italia a luglio 2024, si esibirà all’Umbria Jazz

(Adnkronos) – Lenny Kravitz torna a esibirsi dal vivo in Italia nel 2024. Due i concerti dell'artista che torna live nel nostro Paese con il suo nuovo progetto Blue Electric Light, dodicesimo studio album. Il doppio appuntamento a luglio, il 12 al Lucca Summer Festival e il 13 a Perugia nell'ambito di Umbria Jazz. In tutta la sua carriera, Lenny Kravitz ha vinto quattro GRAMMY Awards e venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Recentemente è stato premiato dal CFDA con il “Fashion Icon Award” ed è stato anche selezionato come candidato alla Hollywood Walk of Fame 2023, rimarcando il suo innegabile ruolo d’icona di stile e di musica. PRESALE Virgin radIo: da lunedì 4 dicembre ore 10:00 a mercoledì 6 dicembre ore 9:00. Biglietti disponibili su https://www.virginradio.it/ GENERAL SALE Mercoledì 6 dicembre ore 11:00 —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

