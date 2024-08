Lenzuola morbide come la seta, ecco il trucco che usano negli hotel | Sfruttano un prodotto comunissimo in casa

Così avrai delle lenzuola sempre perfette, morbide e delicate: non ci crederai

Uno dei sogni “proibiti” di tutti quanti è quello di dormire in lenzuola calde, morbide e sempre pulite, ogni sera. Forse è proprio per questo motivo che si ama così tanto soggiornare in hotel: la camera, infatti, possiede tutti i comfort di cui si ha bisogno e il letto è sempre perfetto, dalle lenzuola candide e sempre pulite.

A casa, invece, per quanto lo si desideri non è così. Soprattutto chi ha una famiglia numerosa deve infatti cercare di gestire la pulizia di tutte le camere in modo circolare, quindi capiterà di dover dormire con un lenzuolo poco morbido o scomodo per diverse notti di fila!

Oggi, però, vi sveliamo un trucco per avere delle lenzuola e degli asciugamani sempre perfetti che, a contatto con la pelle, siano confortevoli come una piuma: ciò che vi serve è già in casa vostra, rimarrete sconvolti dal risultato!

Asciugamani e lenzuola morbidissime

Se da un lato c’è chi crede che per avere delle lenzuola sempre perfette le si debba cambiare ogni giorno, dall’altro invece i più saggi sconsigliano questa pratica che, oltre che un po’ inutile dato che i lavaggi possono solo che andare a rovinare il tessuto, è anche estremamente dispendiosa a livello di corrente e quindi inquinante. Il segreto per avere delle lenzuola e degli asciugamani puliti e morbidi sta infatti nel lavaggio con i prodotti giusti, quindi anche nel modo in cui li si stira e li si ripone. Innanzitutto, affinché si lavino bene è necessario che li si metta in lavatrice ad una temperatura di almeno 60°C, così che eventuali germi e acari muoiano.

Inoltre, nello scomparto dell’ammorbidente si può inserire una soluzione fatta da 450 ml di aceto distillato e un cucchiaio di olio essenziale alla lavanda. Per rendere le lenzuola morbide, basta versare nello scomparto dell’ammorbidente 1/4 del composto appena creato.

Come asciugare lenzuola ed asciugamani

Per quanto riguarda l’asciugatura, le lenzuola è meglio che si asciughino all’aria aperta o, comunque, su uno stendibiancheria, così che non si stropiccino troppo e che stirarle, se si desidera farlo, sia più facile.

Gli asciugamani, invece, escono perfetti se li si mette in asciugatrice: questo elettrodomestico, infatti, li restituisce igienizzati, caldi e morbidi, a prova di pelle di neonato.