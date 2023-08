Leo Messi ancora in gol, Inter Miami vince a New York – Video

(Adnkronos) – Leo Messi in gol anche nella MLS. Il fuoriclasse argentino dell'Inter Miami, dopo le reti messe a segno nella US Open Cup, si presenta anche in campionato realizzato il gol del 2-0 nella vittoria sul campo dei New York Red Bulls. Messi, entrato dalla panchina attorno al 60', chiude i conti all'88' appoggiando in rete il pallone al termine di una splendida azione manovrata nell'area avversaria. Per vedere il fuoriclasse argentino, sugli spalti gremiti si sono presentati oltre 21mila spettatori. Affari d'oro per i bagarini, con biglietti rivenduti a 1.000 dollari prima del fischio d'inizio. Messi, sbarcato a Miami il 21 luglio, finora ha segnato 10 gol in 7 partite. L'Inter Miami non vinceva in campionato dal 13 maggio. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

