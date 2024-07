L’Eredità, ufficiale il prossimo conduttore | ‘Dal 4 novembre tocca a lui’: lo vedremo anche a Sanremo

Sarà lui a presentare L’Eredità, ormai il nome è saltato fuori e i bene informati lo sapevano già da tempo.

Lo vedremo perfino all’appuntamento più atteso di tutto l’anno, quello con la canzone italiana: il Festival di Sanremo.

Ecco chi sarà il volto della prossima stagione del programma televisivo più amato del palinsesto di mamma Rai.

Dopo Fabrizio Frizzi, Carlo Conti e Flavio Insinna, ora il timone sarà nelle sue mani: scopriamo chi è stato designato dai vertici Rai.

L’Eredità, spifferato il nome del conduttore della prossima stagione

Come si legge tra le pagine di Oggi, il noto settimanale italiano, è già saltato fuori il nome di chi condurrà l’Eredità il prossimo anno. Al momento il programma di mamma RAI è in stand by, proprio come tutti i contenuti televisivi, che accompagnano i telespettatori da settembre fino a maggio. Dopo la pausa estiva però il game show più amato della tv di stato ricomincerà. Si tratta di un programma amatissimo, che ha totalizzato ottimi risultati in termini di share, arrivando a registrare record di telespettatori di oltre 5 milioni e 190mila utenti.

Per tale ragione, e proprio per la portata della trasmissione, i vertici Rai hanno già scelto chi sarà a al timone del programma nella stagione 2024-2025, che ripartirà a settembre. Scopriamo quando sarà trasmessa la prima puntata dei l’Eredità e qual è il nome del conduttore del quiz game, che a quanto pare, potremo vedere prossimamente anche al Festival di Sanremo.

Chi sarà a condurre il game show di mamma Rai

Dopo Flavio Insinna, Carlo Conti, e il compianto Fabrizio Frizzi a condurre l’Eredità prossimamente sarà a Marco Liorni, il quale ha rilasciato un’intervista speciale alla redazione del settimanale Oggi, in cui ha spiegato che a novembre tornerà in tv proprio con il game show di Rai 1. Inoltre Marco Liorni ha confessato che intanto sta lavorando anche su un altro progetto importante.

Alla domanda stuzzicante “Che cosa aspetta a condurre il Festival di Sanremo?” Marco Liorni ha risposto che gli farebbe piacere, e che tante volte ne ha parlato con Amadeus in passato, e più di recente con Antonella Clerici. Così, pur ammettendo di non sentirsi all’altezza di ricoprire un ruolo da direttore artistico della kermesse canora della rete ammiraglia Rai, il conduttore ha chiarito che avrebbe già un’idea chiara e definita su come portare avanti la conduzione della kermesse musicale. Chissà che non potrebbe arrivare una chiamata per lui dagli autori di Rai 1 per il 2026.