L’estate in festa nella settimana di Ferragosto a Roma e nel Lazio: sagre, tradizioni e spettacoli

Quando l’estate raggiunge il suo culmine, il Lazio si illumina di feste, sagre, concerti e rievocazioni che raccontano tradizioni, arte e passione popolare. Dal 11 al 17 agosto 2025, borgate, cittadine e quartieri vivranno giorni vibranti, segnati da convivialità e cultura. Ecco un racconto autentico di ciò che misura un cronista specialistico sul campo.

Viterbo: 28ª Sagra della Lumaca a Graffignano (12–17 agosto)

Nel centro storico di Graffignano si rinnova l’appuntamento con la Sagra della Lumaca, giunta alla 28ª edizione. Ogni sera, dalle ore 19:30, le lumache diventano protagoniste: umido, fritte, alla romana o in umbrichelli accompagnate da vini locali. Il punto più suggestivo si raggiunge il 16 agosto con “A Lume di Lumaca”, quando il borgo e il castello Baglioni Santacroce si accendono di oltre diecimila candele, creando un contorno d’incanto alla degustazione. Un’esperienza che unisce sapore, artigianalità e poesia, imperdibile per chi ama la convivialità e la storia.

A Montefiascone (Viterbo), prosegue fino al 14 agosto la Fiera del Vino, un must per gli appassionati dei Colli (esposizioni, vini, incontri).

Roma: cultura e sapori tra monumenti e misteri (12–16 agosto)

Roma vive un Ferragosto ricco di appuntamenti culturali e pubblici memorabili:

Il Cosmo al Circo Massimo, il 12 agosto dalle 21:30, propone teatro in scena in uno dei luoghi simbolo della città antica.

Il 16 agosto, invece, il Ponte Basso di Castel Sant’Angelo ospita la Sagra delle Penne all’Arrabbiata dalle 20:00 alle 23:59. Una serata informale, perfetta per chi ama mescolare buon cibo e atmosfera informale sul fiume.

Frosinone e dintorni: radici antiche e sapori popolari

A Villa Santo Stefano il 15–16 agosto si celebra la Panarda, festa patronale di San Rocco. La sera del 15, la statua del santo viene portata in processione, mentre in piazza si accendono decine di caldaie per cuocere ceci: a mezzogiorno del 16, una zuppa tradizionale benedetta viene distribuita porta a porta dai “panardari” in costume. Una tradizione di condivisione e memoria, cucita nel sacro e nella pietra del paese.

A Ceprano, ogni 15 agosto, si rinnova l'antica tradizione dei "Cantamesse": pani offerti alla popolazione durante la messa solenne, un gesto di generosità radicato nella fede e nella comunità.

Provincia di Roma: memoria e rievocazione

A Monte Compatri, nel contesto di Ferragosto, si svolge la suggestiva "Sfida dei Borghi", con rievocazioni storiche tra i cinque borghi principali tra il 13 e il 15 agosto. Il giorno clou è il 15, quando arcieri in costume medievale si sfidano in una prova di mira. Un po' umoristica e ironica, la sfida arriva fino a prevedere che l'arciere non vincente venga temporaneamente "lavato" nella botte d'acqua: folklore, storia e spirito di comunità in un solo evento.

A Cervara di Roma, la Festa dei Faggi e Sagra dello Strozzaprete attende i visitatori il 17 e 18 agosto: piatti tipici a base di strozzapreti e celebrazione della natura. Anche se il 17 rientra nella nostra finestra temporale, già si predispone un ponte culturale perfetto per chi resta oltre Ferra

Cultura in cammino: festival, mercatini e letteratura diffusa

A Frosinone, il 16 agosto si tiene un appuntamento con Campagna Amica: sapori e profumi del territorio in piazza Falcone e Borsellino, un mercatino gratuito che coniuga agricoltura locale e convivialità.

E ad Alatri, tra il 12 e 16 agosto, torna il Festival Internazionale del Folklore, con danze, musiche e colori da tutto il mondo. Un ponte culturale importante per il turismo lento e per chi ama il rhytmo e il respiro globale.

La settimana del Ferragosto 2025 nel Lazio non sarà solo calore, ma anche incontri, sapori antichi, teatro, processioni e risate sotto il cielo azzurro. In ogni provincia, in ogni borgo, si respira una passione radicata nella storia stessa della comunità: dal profumo delle lumache in festa a Graffignano, al silenzio di chi assaggia la zuppa benedetta a Villa Santo Stefano, alla fiaccolata culturale di Monte Compatri. Una settimana che vale la pena vivere da cittadino curioso, respirando l'essenza di un territorio che sa raccontare se stesso, giorno dopo giorno.

