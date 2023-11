Levialdi Ghiron (rettore Tor Vergata): “Un minuto di silenzio per Giulia”

(Adnkronos) – "Giulia Cecchettin avrebbe dovuto laurearsi in Ingegneria giovedì scorso. Il suo omicidio mi addolora profondamente come rettore, come docente, come padre. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e invito tutta la Comunità universitaria a rispettare un minuto di silenzio martedì 21 novembre, alle ore 10". Lo afferma rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, riferendosi all'omicidio di Giulia Cecchettin. L’ateneo il prossimo 5 dicembre conferirà sette premi per tesi di laurea su tematiche di genere e dedicherà la cerimonia proprio a Giulia e nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sabato 25 novembre, ricorderà le donne uccise in Italia. "Il nostro ateneo si impegna quotidianamente nel contrasto alla violenza di genere attraverso percorsi formativi e informativi, l’uso di linguaggi inclusivi e rispettosi, l’attività di un centro antiviolenza e di uno sportello rosa ospedaliero – conclude il rettore – Il 5 dicembre verranno conferiti 7 premi per tesi di laurea su tematiche di genere e dedicheremo la cerimonia a Giulia. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne ricorderemo le donne uccise nel nostro Paese. Stiamo lavorando tanto, ma questo ennesimo femminicidio ci spinge a impegnarci ancora di più come educatori per scardinare nei ragazzi i meccanismi tossici del possesso e promuovere la cultura del rispetto". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

