Lgbtq, Papa: “Anche le transessuali sono figlie di Dio”

(Adnkronos) – "La prima volta che un gruppo di transessuali è venuto in Vaticano e mi hanno visto, se ne andarono piangendo, dicendo che avevo dato loro la mano, un bacio. Come se avessi fatto qualcosa di eccezionale con loro. Ma sono figlie di Dio!". Lo ha detto Papa Francesco in una intervista a Vida Nueva. Intanto il Pontefice, nel terzo giorno a Lisbona, dopo aver celebrato la messa in privato si è trasferito in auto al Giardino Vasco de Gama per la confessione di alcuni giovani della Giornata Mondiale della Gioventù. Quindi il trasferimento in auto al Centro Paroquial de Serafina dove incontrerà i centri caritativi.

