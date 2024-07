‘L’ha ucciso a mani nude’: Mediaset, l’ultima ora è agghiacciante | Scena mostruosa durante la diretta

Non ha avuto scampo, ucciso a mani nude: notizia sconvolgente

Nonostante siamo in piena estate, in ambiente televisivo i lavori fervono, soprattutto in relazione alla programmazione della porssima stagione televisiva. I palinsesti, a questo proposito, sono già stati annunciati e il pubblico si sta già concentrando su novità e aspettative.

Come accade ogni anno, infatti, a fronte di qualcuno che viene riconfermato c’è sempre qualcun altro a cui viene tolto il programma, oppure la cui trasmissione non viene riconfermata per questioni di budget, di scelte o di auditel non soddisfacente.

Proprio in questi giorni, in ambiente Mediaset fervono i preparativi della prossima stagione televisiva e, in merito a un programma che sta andando in onda proprio in questi giorni, c’è stato un omicidio a mani nude che nessuno si sarebbe mai aspettato.

L’ha ucciso a mani nude: che shock

Oggi parliamo della soap The Family, che sta andando in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale 5. Sono molti i telespettatori che la seguono quotidianamente e che si sono appassionati alle vicende di Devin e di Aslan. Proprio in queste ultime puntate, Celyan, la sorella più piccola del protagonista, si troverà a litigare frequentemente con la mamma Hulya: quest’ultima, infatti, la controlla in modo invadente e non le lascia alcuna libertà. Il pubblico conosce già abbastanza bene questa relazione tra Hulya e Devin, il protagonista: presto, però, la vedrà instaurarsi anche tra Hulya stessa e Celyan, la sorella minore di Devin.

A un certo punto, tra madre e figlia scoppierà una lite tremenda poiché Celyan scoprirà che sua mamma controlla di nascosto sia i suoi conti bancari, sia le sue chat private. Al termine di questa lite furibonda, la ragazza lancerà il cellulare per terra e si chiuderà a chiave nella sua stanza: ecco poi cosa accadrà secondo le anticipazioni turche di The Family.

Ci sarà un’uccisione

La ragazza, presa dallo sconforto, prenderà delle pasticche che teneva nascoste e queste le provocheranno un dolore intenso. Poiché però sarà chiusa nella sua stanza, nessuno se ne renderà conto. Dopo ore senza vederla, i famigliari spaccheranno i vetri del balcone e, una volta entrati, la troveranno riversa sul pavimento.

Una volta ripresa, Aslan chiederà alla sorella chi le aveva dato quelle pastiglie e, una volta saputo trattarsi di Attila, uno dei suoi più cari amici, andrà a casa sua e lo ucciderà a mani nude, per poi pentirsene.