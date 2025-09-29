L’hotel del futuro è “bleisure”: come l’arredamento si adatta ai nuovi viaggiatori d’affari

Il concetto tradizionale di viaggio d’affari sta cambiando rapidamente, con il confine tra lavoro e tempo libero che si sta facendo sempre più sottile. Proprio per questo negli ultimi tempi è stato coniato il termine “bleisure“, che deriva dalla fusione di business e leisure e con cui si fa riferimento a tutte quelle trasferte che prevedono anche diversi momenti di svago.

Si tratta di un vero e proprio fenomeno che sta ridefinendo le aspettative dei viaggiatori anche per quello che riguarda l'ospitalità delle strutture ricettive.

Oggigiorno, infatti, chi si sposta per affari è alla ricerca di comfort, stimoli e opportunità di relax anche tra un impegno e l’altro, nelle mura della propria stanza d’albergo così come all’interno della struttura. I viaggiatori bleisure vogliono spazi in cui sia facile passare da una call a una pausa benessere, da una sessione di lavoro a una cena informale, senza sentirsi mai fuori luogo.

Questo significa che le strutture ricettive devono pensare a soluzioni che rendano ogni ambiente polivalente, accogliente e piacevole da vivere in ogni momento della giornata. L’arredamento diventa così un vero e proprio elemento strategico, con cui contribuire a offrire ai propri ospiti un’esperienza che risponde davvero alle nuove abitudini del viaggiatore contemporaneo.

La chiave è offrire esperienze su misura, in cui ogni dettaglio — dai materiali all’illuminazione, dagli arredi ai servizi accessori — contribuisce a creare un’atmosfera che invita a fermarsi un po’ più a lungo.

L’importanza di scegliere mobili adatti ai viaggiatori bleisure

Per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori bleisure, è importante innanzitutto rivolgersi a realtà di riferimento nel settore dell’arredamento contract, così da disporre di mobili per hotel e strutture ricettive di qualità, con cui allestire ambienti funzionali e pratici, in grado di trasformarsi facilmente da spazi di lavoro a luoghi di relax.

Per esempio, nelle camere è importante disporre scrivanie ergonomiche, con prese facilmente accessibili e illuminazione adeguata, ma anche poltrone comode e angoli lettura che invitino a rilassarsi. I letti devono essere comodi, con materassi di qualità e tessuti piacevoli al tatto, mentre gli armadi e i mobili contenitori devono essere ben organizzati.

Nelle aree comuni, è consigliabile allestire zone lounge con divani modulari, tavolini versatili e sedute confortevoli, che possano essere usati sia per incontri informali che per momenti di pausa. Anche la hall e la sala colazione possono essere arredate con elementi che favoriscono la socialità, senza rinunciare a uno stile elegante e coerente con l’identità della struttura.

Naturalmente, per ogni ambiente rimane fondamentale orientarsi verso arredi che siano robusti e facili da pulire, per garantire durata e igiene. Materiali come il legno massello, i tessuti antimacchia e le superfici antibatteriche sono ideali per creare ambienti eleganti e di classe, che resistano all’usura quotidiana senza perdere fascino.

Come creare spazi che favoriscono il benessere e la produttività

Oltre alla funzionalità, è fondamentale che gli spazi siano progettati per favorire sia il benessere che la produttività dei viaggiatori bleisure. Un ambiente ben arredato può infatti influire positivamente sull’umore e sulle prestazioni, rendendo il soggiorno più piacevole e memorabile.

La luce naturale è un elemento chiave: dove possibile, è bene valorizzare le finestre e scegliere tende che permettano di regolare l’illuminazione durante il giorno. Le lampade da tavolo e i punti luce dimmerabili sono utili per creare atmosfere diverse a seconda delle esigenze.

Anche i colori e i materiali contribuiscono in modo determinante a creare l'atmosfera all'interno degli ambienti. Toni neutri e caldi, tessuti morbidi e superfici in legno possono trasmettere un senso di calma e comfort, mentre accenti di colore vivace possono ravvivare gli spazi comuni.

Comfort acustico: come l’arredo contribuisce a creare ambienti silenziosi

Il benessere degli ospiti passa anche dalla qualità acustica degli spazi. Per i viaggiatori bleisure, potersi concentrare senza distrazioni o riposare in un ambiente protetto dai rumori esterni è fondamentale.

È dunque altrettanto importante compiere scelte progettuali che prevedano arredi in grado di migliorare l’isolamento e ridurre la propagazione del suono.

Per quanto riguarda le camere, l'utilizzo di tappeti fonoassorbenti, testiere imbottite e tendaggi pesanti aiuta a smorzare i rumori e a rendere l'atmosfera più ovattata. Anche l'inserimento di pannelli rivestiti in tessuto o di elementi divisori in materiali tecnici può contribuire a creare zone protette dal punto di vista acustico, senza intervenire direttamente sulla struttura muraria.

Nelle aree comuni, divani con schienali alti, librerie bifacciali e sedute con forme avvolgenti possono diventare soluzioni funzionali per separare gli spazi e ridurre l’effetto eco, migliorando sia la qualità delle conversazioni che la fruibilità degli ambienti condivisi.

Sono accorgimenti che, integrati con coerenza nel progetto d’arredo, permettono di migliorare il comfort sensoriale senza rinunciare allo stile.

Il futuro dell’ospitalità nell’era bleisure

Guardando al futuro, il confine tra business e leisure sarà sempre più sfumato. Gli hotel che sapranno interpretare questo cambiamento, puntando su soluzioni contract flessibili e su misura, avranno tutte le carte in regola per diventare i protagonisti di una nuova era dell’ospitalità.

Chi saprà leggere per tempo i segnali del cambiamento potrà ripensare l’ospitalità in modo più fluido e coerente con ritmi di vita sempre più ibridi, trasformando l’hotel in uno spazio capace di adattarsi, accogliere e restituire valore a ogni momento vissuto, senza distinzione tra lavoro e tempo libero.

Una trasformazione che porterà alla creazione di un ecosistema capace di integrare tecnologie intelligenti, esperienze personalizzate e nuovi modelli di fruizione degli spazi.