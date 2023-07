Liam Gallagher in concerto a Milano: “Ci sono tifosi dell’Inter?” – Video

(Adnkronos) – "C'è qualche tifoso dell'Inter qui? C'è qualche tifoso del Manchester City invece?". Così Liam Gallagher, durante il concerto di ieri sera a Milanosi, rivolgendosi al pubblico ricordando la finale di Champions League vinta dal Manchester City. Poi complimenti ai tifosi rossoneri: “Devo dire grazie ai tifosi del Milan per l’amore e il rispetto che ci hanno mostrato”.

Prima di #Wonderwall – da lacrime con tanto di fumogeni – Liam #Gallagher dice “Do we have any Inter Milan fans in the house?” e partono alcuni fischi. “Any Manchester City fans in the house?”. E infine ringrazia i tifosi del #Milan per l‘amore e dice ”respect”.#Oasis pic.twitter.com/GUJfquUNxC— Nicholas David Altea (@NicholasD_Altea) July 1, 2023

