Libero e Virgilio mail in manutenzione oggi 14 giugno: ecco cosa sta succedendo

(Adnkronos) – "Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi. Lo staff di Libero". Questo il messaggio che compare sulla homepage del sito di Libero, così come su quello di Virgilio. Questo il motivo per cui gli account di posta elettronica non funzionano oggi, mercoledì 14 giugno. Virgilio e Libero non sono down come è accaduto alla fine di gennaio quando gli account restarono qualche giorno inaccessibili: il servizio è bloccato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

