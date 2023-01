Libero mail, 23 gennaio fuori servizio per tutto il giorno. Utenti furibondi

Libero mail, “colosso della posta elettronica in Italia”, con quasi 9 milioni di utenti, dalle prime ore di lunedì 23 gennaio è fuori servizio. Il sito afferma che è stato trovato il problema del disservizio e si sta lavorando per riportare tutto alla normalità. Un problema comunque non piccolo e che sta ostacolando il lavoro di moltissimi utenti che utilizzano la mail anche come archivio dei propri documenti. E alle 18,30 di lunedì il servizio non è ancora disponibile. Ecco la schermata che è possibile leggere nel tentativo di raggiungere la propria casella elettronica.

Libero mail fuori servizio

Gentile utente,

a partire dalla notte del 23 gennaio 2023 si stanno verificando disservizi sull’infrastruttura a cui fanno capo i servizi web Libero e Virgilio, in particolare la posta elettronica.



È stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto ad un disservizio all’interno del nostro data center. Pertanto, una volta ripristinato il servizio, non si avrà nessuna perdita di dati per gli account Libero e Virgilio mail.



Ci scusiamo per il disagio che i nostri utenti sono costretti a subire in queste ore e confidiamo in una rapida risoluzione.



Lo staff di Libero

