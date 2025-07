Librerie. Feltrinelli inaugura un nuovo spazio culturale a Ostia

Un nuovo punto di ritrovo per gli amanti dei libri

Con una superficie di duecento metri quadrati e tre vetrine affacciate su via delle Gondole 36, oggi debutta a Ostia una nuova libreria Feltrinelli. Questo spazio non è solo una semplice libreria, ma un luogo di incontro pensato per chi vive nel municipio X e per i numerosi visitatori che frequentano la zona durante le vacanze estive. Qui i lettori troveranno una vasta selezione di titoli che spazia dalla letteratura crime ai libri in lingua inglese, passando per fantasy e young adult. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Librerie come luoghi di comunità

“Abbiamo diciotto librerie nel Lazio e sedici solo a Roma”, racconta Barbara Nardi, Direttrice generale del polo canali del Gruppo Feltrinelli. “Siamo presenti ovunque ci siano lettori: nei centri commerciali, nei centri città e nelle periferie. Per noi, le librerie sono spazi di prossimità, vivi e pulsanti.” Con queste parole, Nardi sottolinea l’importanza delle librerie come luoghi osmotici dove le persone possono incontrarsi, ascoltare e scoprire. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un’offerta variegata per tutti i gusti

L’assortimento della nuova sede include saggistica, narrativa, manga e musica. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai giovani lettori con oltre cinquemila titoli dedicati alle nuove generazioni. Inoltre, teenager e appassionati del mondo romance potranno lasciare commenti e recensioni su colorati post-it accanto ai libri esposti. Non mancheranno poi fumetti e i titoli più popolari tra i creator di TikTok. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’inaugurazione tra festeggiamenti ed eventi

L’apertura ufficiale si terrà questa sera a partire dalle 19:30 con un brindisi di benvenuto accompagnato dalla musica della “Dolce vita marching band”. Saranno presenti diversi autori e ospiti tra cui Michele Masneri, giornalista e autore; i fumettisti Lorenza Di Sepio e Marco Barretta, autori di Simple&Madama; le scrittrici Cinzia Giorgio e Ilaria Beltramme; oltre alla content creator Chiara Cami. Un’occasione unica per immergersi in un ambiente culturale ricco di stimoli. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata