Libri: “Diritto e ermeneutica in Schleiermacher” di Elio Scagnetti, un libro che riporta il diritto alla vita reale

“Diritto e ermeneutica in Schleiermacher” di Elio Scagnetti è un libro che prova a fare una cosa rara: ricondurre parole spesso percepite come “accademiche” – ermeneutica, interpretazione, legalità, giustizia – dentro una domanda semplice e pubblica: che cosa rende davvero umano il diritto, e che cosa lo rende invece freddo, distante, perfino umiliante. È un testo nato da un percorso universitario, dichiarato con sincerità in introduzione, e proprio per questo conserva un tono diretto, orientato a spiegare e a collegare concetti, più che a compiacere un lessico specialistico.

Recensione “Diritto e ermeneutica in Schleiermacher”: perché interessa anche fuori dall’università

Il punto di partenza è Schleiermacher (1768–1834) e la sua idea che comprendere non sia un gesto neutro: interpretare significa entrare nella psicologia dell’uomo, nel senso della parola, nel rapporto fra chi parla e chi ascolta. Scagnetti insiste su questa dimensione e la porta sul terreno giuridico: la teoria dell’interpretazione e l’ermeneutica diventano criteri utili per leggere il linguaggio del diritto e, soprattutto, per difendere l’individuo evitando che la norma si trasformi in ideologia o in formula vuota.

“Valore della vita” e libertà: il fondamento del diritto come riconoscimento

Nel primo capitolo emerge la categoria che regge tutto il percorso: il "valore della vita", inteso come esperienza che non si esaurisce nel tempo che passa, ma si misura nella qualità delle relazioni e nella libertà che le rende possibili. La maturazione dell'individuo è temporale, certo, ma non basta il tempo: serve un cammino di consapevolezza che non riduca l'esistenza a calcolo, potere, dominio. Qui si colloca anche il richiamo, molto attuale, alle forme di potere e alle dinamiche dominanti/dominati, lette come rischio costante quando la dimensione relazionale viene oscurata.

I “Monologhi” e il sistema del dono: il dialogo come simbolo di libertà

Il secondo capitolo è forse il più "narrativo" e fruibile: entrando nei "Monologhi" (1800), Scagnetti ricostruisce l'idea di un "sistema del dono", dove donare non è sentimentalismo ma disposizione a concedersi all'altro senza paure e pregiudizi, aprendo un dialogo vero. Il dialogo, in questa prospettiva, non è una scena retorica: è condivisione del pensiero non basata sulla costrizione, dunque simbolo di libertà. È un passaggio che parla anche al presente, perché rimette al centro una domanda politica: quanto spazio reale di parola esiste nelle nostre relazioni civili, nelle istituzioni, nella vita pubblica.

Stato, istituzioni, amministrazione: quando la norma serve la qualità della relazione

Nel confronto con lo Stato e con la dimensione amministrativa, il libro prende una piega che interessa da vicino chi si occupa di società e territori: le istituzioni non dovrebbero essere al servizio dell'utile e del solo "calcolo", perché così finiscono per oscurare la qualità relazionale che proprio nelle istituzioni potrebbe trovare la sua realizzazione più piena, creando una socialità libera ma anche bisognosa di limiti tradotti in senso giuridico. È una riflessione che ha un tono civile: la legge non come barriera, ma come struttura che rende abitabile la convivenza.

Legalità e giustizia: il punto più delicato del libro

Nel terzo capitolo si arriva al nodo: il “lecito”, la differenza fra legalità e giustizia, il comando della legge e la coscienza del male. Scagnetti evidenzia il rischio che un’azione ingiusta venga considerata “legale” se ci si limita a ciò che è formalmente non condannabile, separando la norma dall’orientamento al bene e dall’intenzione. E insiste su un passaggio decisivo: la legge non deve diventare schiavitù della lettera, né complicazione fine a sé stessa, perché quando accade perde la sua funzione umana e produce distanza.

Io e Tu: Jacobi e Feuerbach per capire la giustizia come relazione

Nelle pagine finali, con i confronti su Jacobi e Feuerbach, l’asse dell’opera torna al suo punto più forte: il rapporto Io–Tu. La parola esiste per comunicare, e l’uomo è “indotto” all’altro; la verità, per come viene presentata in queste pagine, non è un possesso individuale ma una disponibilità che si gioca nel noi. È una chiusura coerente: il diritto non è davvero tale se non custodisce l’alterità.

Perché leggere “Diritto e ermeneutica in Schleiermacher” oggi

Questo libro è utile a chi studia filosofia del diritto e a chi lavora con il linguaggio delle regole (scuola, istituzioni, amministrazione, comunicazione pubblica), perché invita a una domanda concreta: ogni norma, ogni procedura, ogni interpretazione sta proteggendo una libertà condivisa o sta umiliando la relazione riducendola a formalità. Non è un manuale tecnico, ma un saggio che mette in circolo idee e responsabilità, con un messaggio chiaro: senza interpretazione autentica, il diritto smette di parlare agli uomini.

Dati editoriali: Elio Scagnetti, “Diritto e ermeneutica in Schleiermacher”, Edizioni Simple (Macerata).