Libri: “I tre appuntamenti”, il romanzo di Antonio Borsa che riflette sui valori umani

In un’epoca in cui la letteratura gioca un ruolo cruciale nella promozione dei diritti civili e nel contrasto alle disuguaglianze, Antonio Borsa emerge come una voce potente e necessaria. Con il suo ultimo romanzo, “I tre appuntamenti”, pubblicato dalla casa editrice La Bussola, Borsa ci offre un’opera che va oltre la semplice narrazione romantica, affrontando temi profondi e urgenti della nostra società.

L’autore, informatore farmaceutico con lauree in scienze biologiche ed economia e management, ambisce a diventare professore di matematica e fisica. Questa aspirazione non è solo professionale, ma riflette il desiderio di essere una guida per i giovani, insegnando loro non solo le materie scolastiche ma anche valori essenziali per la vita.

“I tre appuntamenti” è un titolo che, già di per sé, evoca riflessioni su come le relazioni umane siano cambiate nel tempo. Il libro si sofferma sulle difficoltà e le emozioni contrastanti legate agli incontri romantici, specialmente in un contesto sociale sempre più complesso e spesso segnato dalla paura e dalla diffidenza. La violenza di genere e il senso di possesso sono tra le tematiche centrali che Borsa affronta con coraggio e sensibilità. In una società che spesso fatica a riconoscere la libertà individuale e il diritto all’autodeterminazione, Borsa ci invita a una profonda riflessione su cosa significhi realmente amare e rispettare l’altro.

L’autore stesso ci racconta l’origine di questo romanzo, nato da un’esperienza personale di amore non corrisposto che ha trasformato in una storia universale di rispetto e accettazione. “I tre appuntamenti” rappresenta, infatti, un percorso interiore che tocca l’anima, il cuore e la mente, offrendo una prospettiva di speranza e redenzione.

Borsa sottolinea l’importanza di rispettare l’altro, anche quando ci si trova a fronteggiare un rifiuto. In un mondo dove i casi di femminicidio sono tragicamente frequenti, questo libro diventa un manifesto contro la violenza, un esempio di come dovremmo comportarci di fronte al dolore e al rifiuto. Il protagonista, Dorian, simboleggia questa attitudine, accettando il rifiuto senza cedere alla possessività, e imparando a lasciare andare con dignità.

Il romanzo affronta anche la questione delle differenze socio-culturali, mostrandoci come, in fondo, queste siano solo superficialità. Attraverso la sua amicizia con persone di estrazioni diverse, Dorian scopre che l’empatia e la generosità sono ciò che veramente conta, superando ogni barriera di genere, orientamento sessuale e razza. È un messaggio potente di inclusione e uguaglianza che risuona con forza in un’epoca che ancora lotta con pregiudizi radicati.

“I tre appuntamenti” è un invito a tutti noi a riflettere sui valori fondamentali della nostra società e a promuovere una cultura di rispetto e comprensione reciproca. In un mondo in cui le notizie di cronaca nera ci ricordano quotidianamente la fragilità dei diritti umani, libri come questo sono essenziali per educare e ispirare le nuove generazioni.